Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Expeditions Rome получила «гладиаторское» дополнение Death or Glory
Почему-то тут только или, или.
анонсы и реклама
3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие
RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
-160 000р на RTX 3080 ASUS
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

В начале этого года в продажу поступила стратегия Expeditions Rome. Проект был тепло встречен публикой, и вот, закономерно, что разработчики из Logic Artists совместно с издательством THQ Nordic уже вовсю выпускают для игры дополнительный контент. Поскольку Рим у большинства обывателей ассоциируется с «хлебом и зрелищами», то логично, что первое игровое дополнение посвящено именно этому. Встречаем, посвящённый гладиаторским боям аддон Death or Glory.

реклама

Согласно описанию, в рамках данного дополнения мы вместе со своей преторианской гвардией (?) выйдем на арену, чтобы завоевать славу и богатство. В дополнении игроков ждёт гладиаторский класс противников, включающий в себя три подкласса — мурмиллон, ретиарий и провокатор — использующих разные стили ведения боя.

анонсы и реклама
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-90000р на RTX 3060
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
350 000р скидка на комп Alienware
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
-100 000р на RTX 3070 Ti Aorus
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Дополнение внедряет во все регионы свои арены с собственными цепочками заданий, которые надо пройти, чтобы стать величайшим гладиатором, какого только знал Рим. Аддон уже доступен в Steam, так что если вы в курсе, как теперь покупать игры в данном сервисе, то в ближайшую неделю сможете приобрести его с 20-процентной скидкой, или за 367 рублей.

#expeditions rome
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы Expeditions Rome уверяют, что создание студии NFT-контента не повлияет на проект
Галлия и Африка — в свежем трейлере стратегии Expeditions Rome
Релизный трейлер тактической ролевой игры Expeditions: Rome
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я больше никогда не куплю видеокарту AMD и что мне не понравилось в Radeon RX 6500 ХТ
82
Как я пытался сравнить термопасту: Деградация NAND памяти и PCCooler GI-X4 уступил бруску алюминия
34
Тест видеокарты SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6500 XT
24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-K D4: бюджетный король III
10
Coca-Cola: от 1892 года до наших времён. История появления легендарного напитка и его роль в России
27
Пасхальная распродажа лицензионного ПО Microsoft – 4 ключа по цене 3 со скидками до 62%

Сейчас обсуждают

Kamas
19:21
рос агентства не могут подняться выше американских потому что почти весь мир это долларовая зона (евро привязана к доллару) и кредиты выдаются в баксах, точно также китайцы пытались вывести свои агент...
В S&P Global Ratings присвоили России статус выборочного дефолта
Серегарус
19:19
с хрена ли они смогут конфисковать все замороженные деньги? и кто конкретно будет это делать? рейтинговое агентство это просто рейтинговое агентство, оно ничего не может делать, кроме как составлять р...
Американское рейтинговое агентство S&P заявило о планах объявить технический дефолт РФ в начале мая
And_1
19:18
Хорошая идея
«Авито» открывает собственные пункты выдачи заказов
Сева Шевченко
19:13
Негодяи! https://www.youtube.com/watch?v=23YMcSOePAI
Рогозин считает, что Илон Маск стремится к власти, а не к Марсу
xenomorph1024
19:13
вот только в рф это и за столетия не наработается, если продолжить тратить бабло на силовиков и зарплаты чинуш, а не на науку и промышленность
Проект спутникового интернета "Сфера" получил одобрение Правительства РФ
Виталий Shokerxxx
19:11
ага тенденция.. обычно яблокодрочеров хаить ведроид+ не ведут дискуссию сам же и ведешь.. тут целые баталии были фанатиков интуля хуана и эпля..
Пользователи из РФ нашли способ вернуть карту «Мир» в Apple Pay – рабочая лазейка на утро 12 апреля
xenomorph1024
19:11
никаких хохлов после 2014 в рф не было, только если лдыныэровцы
Проект спутникового интернета "Сфера" получил одобрение Правительства РФ
Андрей Степанцов
19:07
Американские петухи громко кричат, только в кипятке их сварить все равно придется.
Американское рейтинговое агентство S&P заявило о планах объявить технический дефолт РФ в начале мая
Виталий Shokerxxx
19:06
че поцаны кровопускание как в средние века?.. учены дают жару..
Ученые из Австралии доказали, что регулярное донорство снижает уровень вредных веществ в крови человека более чем на 30%
Антон Стельмах
19:05
замечаю тенденцию, что владельцы адроидов уж очень часто им хочется обосрать айфоны... при том владельцы айфонов не ведут такую дискуссию, может это что то значит?!
Пользователи из РФ нашли способ вернуть карту «Мир» в Apple Pay – рабочая лазейка на утро 12 апреля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем