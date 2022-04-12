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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

В начале этого года в продажу поступила стратегия Expeditions Rome. Проект был тепло встречен публикой, и вот, закономерно, что разработчики из Logic Artists совместно с издательством THQ Nordic уже вовсю выпускают для игры дополнительный контент. Поскольку Рим у большинства обывателей ассоциируется с «хлебом и зрелищами», то логично, что первое игровое дополнение посвящено именно этому. Встречаем, посвящённый гладиаторским боям аддон Death or Glory.

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Согласно описанию, в рамках данного дополнения мы вместе со своей преторианской гвардией (?) выйдем на арену, чтобы завоевать славу и богатство. В дополнении игроков ждёт гладиаторский класс противников, включающий в себя три подкласса — мурмиллон, ретиарий и провокатор — использующих разные стили ведения боя.

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Дополнение внедряет во все регионы свои арены с собственными цепочками заданий, которые надо пройти, чтобы стать величайшим гладиатором, какого только знал Рим. Аддон уже доступен в Steam, так что если вы в курсе, как теперь покупать игры в данном сервисе, то в ближайшую неделю сможете приобрести его с 20-процентной скидкой, или за 367 рублей.