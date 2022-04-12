Очень своевременно: когда все уже их прошли и удалили.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Своевременность — мягко говоря, не конёк нынешней игровой индустрии: многие функции и элементы игрового процесса, которые даже несведущими геймерами видятся как базовые, на релизе почему-то оказываются недоступными, и их появления ещё приходится ждать на протяжении длительного времени после релиза проектов. Сегодня в видеоиграх востребован сетевой или кооперативный элемент: годы пандемии заставили людей ценить возможность общаться с товарищами в виртуальном пространстве. Тем не менее, в ремастерах Halo 3 и Halo 3 ODST, входящих в состав сборника Halo The Master Chief Collection, функциональность кооператива в полной мере реализована не была.

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Лучше сильно поздно, чем вообще никогда, решили в 343 Industries, и добавили в свежем обновлении возможность пользователям разных платформ играть вместе в кооперативном режиме. Авторы предупреждают, что система может давать сбои, поскольку возможности протестировать её работу на обширном спектре различных конфигураций компьютеров у них возможности не было. В случае обнаружения багов девелоперы просят делиться соответствующей информацией с техподдержкой.

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Помимо кроссплея обновление также усовершенствовало игру, внедрив современный браузер матчей и поправив общие шероховатости. Сборник Halo The Master Chief Collection по частям выходил в период с весны по осень 2020 года.