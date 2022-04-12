Как известно, Blizzard, по возможности, перераспределяет вторичные для себя проекты вроде ремейков культовой классики по другим студиям. Проще говоря, «аутсорсит». Так, например, за успешный ремейк Diablo II с подзаголовком Resurrected отвечал коллектив Vicarious Visions. Действие понятное и предсказуемое: основным группам Blizzard и без ремейков есть, чем заняться, поэтому в целях сохранения производственного цикла происходит передача проектов третьей стороне.
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Что ж, с сегодняшнего дня третья сторона уже не третья: буквально только что Vicarious Visions в своём Twitter сообщила, что отныне компания входит в состав Blizzard Entertainment. Территориально коллектив останется на своём текущем месте работы, но его дальнейшие проекты уже будут выходить под «клеймом» Blizzard.
Что это означает для студии, не уточняется, но логично предположить, что перед Vicarious Visions откроются обширные финансовые, технологические и кадровые возможности. В конце концов, Blizzard входит в состав богатого холдинга Activision Blizzard, который в обозримой перспективе в полном составе перейдёт под крыло ещё более богатого подразделения Microsoft Gaming.