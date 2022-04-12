Видимо, это многое меняет.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Как известно, Blizzard, по возможности, перераспределяет вторичные для себя проекты вроде ремейков культовой классики по другим студиям. Проще говоря, «аутсорсит». Так, например, за успешный ремейк Diablo II с подзаголовком Resurrected отвечал коллектив Vicarious Visions. Действие понятное и предсказуемое: основным группам Blizzard и без ремейков есть, чем заняться, поэтому в целях сохранения производственного цикла происходит передача проектов третьей стороне.

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Что ж, с сегодняшнего дня третья сторона уже не третья: буквально только что Vicarious Visions в своём Twitter сообщила, что отныне компания входит в состав Blizzard Entertainment. Территориально коллектив останется на своём текущем месте работы, но его дальнейшие проекты уже будут выходить под «клеймом» Blizzard.

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Что это означает для студии, не уточняется, но логично предположить, что перед Vicarious Visions откроются обширные финансовые, технологические и кадровые возможности. В конце концов, Blizzard входит в состав богатого холдинга Activision Blizzard, который в обозримой перспективе в полном составе перейдёт под крыло ещё более богатого подразделения Microsoft Gaming.