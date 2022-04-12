Мечи тут не совсем в тему, но всё же.

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Разработчики из Rogue Factor совместно с издательством Nacon анонсировали Hell is Us — приключенческий экшен, действие которого происходит в мире, раздираемом различными катастрофами. Тут и гражданская война, и стихийные бедствия, и даже появление сверхъестественных существ.

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Отдельное место во всем этом ужасе занимает человек. Авторы игры попытаются донести мысль о том, что именно он — причина многих жестокостей и катаклизмов.

В геймплейном плане мы имеем дело с экшеном от третьего лица, уникальность боевой системы которого определяет набор оружия. Тут и мечи, и копья, и топоры, и много чего ещё. У главного героя есть ещё на вооружении дрон, с помощью которого также можно вести борьбу с врагами.

И ещё один примечательный факт. В анонсированном Hell is Us нет классической для игр такого толка карты, квестовых меток и тому подобного.

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Даты релиза Hell is Us будет установлена позже. Пока мы знаем, что речь идёт о 2023 годе, в качестве целевых платформ указаны ПК, PlayStation и Xbox Series X|S. Для игры также заявлен перевод на русский язык (текст).