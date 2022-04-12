Не только в доме, конечно. Ещё и на улице.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Уже через восемь месяцев все желающие смогут «достать соседа», загрузив и запустив занимательный экшен-хоррор с элементами пряток Hello Neighbor 2. Хотя до этого события ещё нужно дожить, причём, желательно, в добром здравии и без последствий Армагеддона, но журналистов подобные промежутки времени не останавливают, и они всегда готовы снабдить голодную публику свежей информацией о самых разных игровых проектов. Так уж сложилось, что на очереди у журналистов Game Informer сегодня оказался именно Hello Neighbor 2.

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В нижеуказанном видеоролике, продолжительность которого составляет порядка двенадцати минут, демонстрируются основные геймплейные особенности Hello Neighbor 2, как то: элементы пряток, хоррора, а также симулятора детектива. Действие игры будет разворачиваться не только внутри дома соседа, за которым нам необходимо шпионить, но и на его домашнем участке, что, в свою очередь, меняет ход игрового процесса в зависимости от локации.

По сюжету Hello Neighbor 2, сосед подозревается в каких-то тёмных делишках, и нам в роли журналиста предстоит разнюхать, чем он занимается. Сосед управляется продвинутым ИИ с системой машинного обучения, так что типичным «болванчиком» он явно не будет.

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А чего стоили заявления разработчиков, узнаем уже 6 декабря на всех актуальных платформах (кроме мобильных).