Только если бесплатно.

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Издательство Bethesda Softworks после отказа от использования собственной программы для запуска игр Bethesda.net собирается выпустить в Steam игры, ранее там не выходившие. Речь идёт о первых частях The Elder Scrolls и классической Wolfenstein: Enemy Territory.

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На данный момент полный список проектов, которые не продавались в Steam раньше, но появятся там в ближайшем времени, выглядит следующим образом:

The Elder Scrolls: Arena;

The Elder Scrolls II: Daggerfall;

Wolfenstein: Enemy Territory.

Также в Steam появится Creation Kit для Fallout 4 и специального издания The Elder Scrolls V: Skyrim.

Забавно, что информация о переносе появилась в разделе техподдержки Bethesda ещё в марте, но до настоящего момента на неё никто внимания не обращал.

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Ещё один важный момент связан с The Elder Scrolls: Arena и The Elder Scrolls II: Daggerfall. Дело в том, что они были доступны пользователям Bethesda.net совершенно бесплатно. Осмелимся предположить, что и переходе в Steam издатель не станет менять подхода к распространению указанных игр.