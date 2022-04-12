Издательство Bethesda Softworks после отказа от использования собственной программы для запуска игр Bethesda.net собирается выпустить в Steam игры, ранее там не выходившие. Речь идёт о первых частях The Elder Scrolls и классической Wolfenstein: Enemy Territory.
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На данный момент полный список проектов, которые не продавались в Steam раньше, но появятся там в ближайшем времени, выглядит следующим образом:
- The Elder Scrolls: Arena;
- The Elder Scrolls II: Daggerfall;
- Wolfenstein: Enemy Territory.
Также в Steam появится Creation Kit для Fallout 4 и специального издания The Elder Scrolls V: Skyrim.
Забавно, что информация о переносе появилась в разделе техподдержки Bethesda ещё в марте, но до настоящего момента на неё никто внимания не обращал.
Ещё один важный момент связан с The Elder Scrolls: Arena и The Elder Scrolls II: Daggerfall. Дело в том, что они были доступны пользователям Bethesda.net совершенно бесплатно. Осмелимся предположить, что и переходе в Steam издатель не станет менять подхода к распространению указанных игр.