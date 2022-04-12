А главное, он сохранил свободу слова.

Агентство Bloomberg обратило внимание на комментарии, которые Илон Маск (Elon Musk) сделал в тексте официального документа, подтверждающего его отказ занять на срок до 2024 года место в совете директоров Twitter, которое ему светило после приобретения 9,2% акций компании в этом году. Как известно, в субботу миллиардер не стал вступать в должность, а детали его мотивации стали известны после публикации официальных документов на этой неделе.

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Источник изображения: Tesla

Как известно, место в совете директоров ограничивало Маска в возможности обладать более чем 14,9% акций Twitter. Сам миллиардер заявил, что не собирается покупать акции компании в ближайшем будущем, но ничто не мешает ему передумать при наличии соответствующей необходимости. Инвестор готов обсуждать с советом директоров Twitter любые идеи и стратегические альтернативы, используя для этого, в том числе, и открытые каналы передачи информации.

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Одна из ключевых мотиваций, которая оттолкнула Маска от входа в состав совета директоров Twitter – это способность свободно выражать своё мнение, которой он лишился бы из-за корпоративных правил и ограничений. Если глава Tesla и SpaceX решится купить более 1% акций Twitter за раз, он должен будет уведомить об этом американских регуляторов. Аналитики пока находятся в растерянности по поводу истинных намерений Илона Маска, не настаивая на неизбежности покупки им более крупного пакета акций Twitter.