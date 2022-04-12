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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Экономический симулятор The Guild 3 выйдет из раннего доступа в начале лета
Авторы рассказали, какие апдейты он получит.
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Разработчики из студий Purple Lamp и GolemLabs совместно с издательством THQ Nordic готовят экономический симулятор The Guild 3 к выходу из раннего доступа. Точной даты релиза пока нет, но случиться это должно в начале лета текущего года.

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До выпуска полноценного апдейта с порядковым номером 1.0 игрокам придётся ещё изучить контент двух предварительных патчей. В самое ближайшее время должна выйти «заплатка» с порядковым индексом 0.9.18, которая добавит в клиент игры несколько ключевых изменений и нововведений, включая интерьеры арсенала, события гильдии и кое-что ещё. В мае выйдет патч с порядковым индексом 0.9.18.5, который добавит в игру карту Hansa и целый ряд важных оптимизаций.

Наконец, релизный патч добавит в The Guild 3 интерьер ратуши, судебные дела, собрания и NPC в коридорах ратуши. В общем, игра преобразится внешне, авторы хотят сделать её более живой и продуманной.

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Сам проект The Guild 3 появился в раннем доступе Steam ещё в 2017 году, с тех пор он собрал свыше 4,7 тысяч отзывов, из которых только 59 % — положительные.

#golemlabs #purple lamp #the guild 3
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