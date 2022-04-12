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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Epic Games удалось привлечь $2 млрд на «строительство будущего цифровых развлечений»
Очевидно, будущее это светлое. С душком метавселенной.
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Последнее время в сегменте высоких технологий всё чаще можно встретить термин «метавселенная». Смысл данного явления следующий: люди регистрируются в определённом проекте и попадают в виртуальный мир, где взаимодействуют с товарищами, друзьями, читают новости, занимаются делами и так далее. Технически под красивым термином скрывается план, уже и так давно реализованный на практике в крупных MMORPG-играх, однако IT-гиганты собираются вложить в него больше смысла, чем просто видеоигровой.

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От тенденции решила не отставать и Epic Games, которая пару часов назад сообщила о том, что ей удалось привлечь инвестиции от компании Sony Group Corporation и холдинга KIRKBI, помимо всего прочего владеющего компанией The LEGO Group. Каждая из двух компаний вложила в Epic Games по одному миллиарду долларов на цель, которая официально звучит как «Строительство будущего цифровых развлечений», и куда в том числе входит создание метавселенной.

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На сегодняшний день это одни из крупнейших инвестиций в Epic Games со стороны сторонних компаний. Ранее в этом месяце LEGO Group объявила о долгосрочном сотрудничестве с Epic Games в деле создания метавселенной специально для детей. Ну а во что это всё выльется, узнаем только спустя несколько лет.

#epic games
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