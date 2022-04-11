Если есть в этом мире пример чего-то всепоглощающего, то это будет ненасытный холдинг Embracer Group, ежегодно переводящий под своё крыло огромное количество студий и даже целых групп компаний. Последний раз об очередных приобретениях Embracer сообщила в конце декабря, когда её частью стали пять относительно успешных коллективов, доведя общее количество приобретений с 2020 года по сегодняшний день до шестидесяти двух. Останавливаться на достигнутом холдинг не собирается и уже готовится выделить баснословные суммы денег на дальнейшее расширение.
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Как передаёт издание Video Games Chronicle, руководство Embracer планирует вложить ещё восемь миллиардов долларов на приобретение новых студий. На какой промежуток времени рассчитан этот план, не сообщается, но очевидно, что столь масштабные смены собственников в игровой индустрии — вопрос не одного года.
Стоит отметить, что в общей сложности в состав Embracer Group на сегодняшний день входят 115 различных студий, а также десяток так называемых операционных групп, в том числе THQ Nordic, Gearbox Software и другие.