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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава издательства tinyBuild назвал бесполезными оценки игр критиками в наши дни
Ведь есть куда более объективные способы оценить проект.
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Журналистика, связанная с произведениями искусства, коими в том числе, безусловно, являются и видеоигры, практически не может быть объективной, поскольку как бы рецензент ни старался быть непредвзятым, но «вкусовщина» всегда пробивается, и никуда от этого не деться. Безусловно, для этого существуют различные агрегаторы, позволяющие определить своего рода «среднюю температуру по больнице», но и данный способ сомнителен, учитывая, что нередки такие ситуации, когда у рецензентов и конечных игроков формируются относительно игр диаметрально противоположные мнения.

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Поучаствовать в этом вечном споре решил руководитель небольшого инди-издательства tinyBuild Алекс Ничипорчик. По его словам, в наши дни оценки критиков и рецензентов полностью утратили свой смысл. Если раньше печатные издания или передачи по телевидению были единственными способами ознакомления с новинками игропрома, то сейчас огромную власть в деле восприятия игр имеют видеохостинги, в особенности YouTube, благодаря которым игроки могут самостоятельно взглянуть на игровой процесс той или иной новинки и определить для себя, интересна ли она им.

Также, по словам господина Ничипорчика, оценки играм выставляются рецензентами в день релиза, и с течением времени не меняются, хотя сами игры развиваются и совершенствуются или же наоборот — забрасываются разработчиками.

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Наиболее объективным инструментом оценки качества игры Ничипорчик считает пользовательские оценки в том же Steam. Они и поступают в регулярном режиме, и отражают изменения или отсутствие таковых в играх. Достаточно вспомнить массу видеоигр, которые были обласканы журналистами, но смешены с грязью простыми игроками, что многих спасло от бессмысленной траты денег.

#tinybuild
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