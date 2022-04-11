Нам смешно, а EA с DICE должно быть грустно.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Battlefield 2042 — это безусловный провал и потеря репутации для Electronic Arts и, в первую очередь, DICE. Это неоспоримый факт, подтверждающийся статистикой, наиболее показательной частью которой является непосредственно «онлайн» проекта. Хотя мы не можем судить о популярности Battlefield 2042 на PlayStation, Xbox и в Origin вследствие закрытости данных платформ в деле публикации статистики, но Steam такой проблемы лишён. В частности, сегодня «онлайн» Battlefield 2042 в сервисе от Valve впервые с момента релиза проекта просел ниже значения в тысячу игроков.

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Рискнём предположить, что данную статистику можно пусть и с погрешностями, но всё же экстраполировать и на консоли. В любом случае, информация оптимизма не внушает: неудачные решения в игровом процессе привели к ожидаемому результату.

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Напомним, что вскоре после того, как Battlefield 2042 была признана провалом, Electronic Arts всерьёз решила пересмотреть статус студии DICE как основного разработчика игр серии, а также назначила Винса Зампеллу своеобразным главой комитета спасения франшизы. Пару недель назад в Сети всплыла информация о том, что EA усвоила урок из неудачи Battlefield 2042 — следующая часть серии, когда бы она ни вышла, вернётся к своим истокам.