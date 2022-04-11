Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Онлайн» Battlefield 2042 в Steam сократился до самых низких значений с момента релиза
Нам смешно, а EA с DICE должно быть грустно.
анонсы и реклама
3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие
RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
MSI RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 211 000р на 3080 Gigabyte Gaming

Battlefield 2042 — это безусловный провал и потеря репутации для Electronic Arts и, в первую очередь, DICE. Это неоспоримый факт, подтверждающийся статистикой, наиболее показательной частью которой является непосредственно «онлайн» проекта. Хотя мы не можем судить о популярности Battlefield 2042 на PlayStation, Xbox и в Origin вследствие закрытости данных платформ в деле публикации статистики, но Steam такой проблемы лишён. В частности, сегодня «онлайн» Battlefield 2042 в сервисе от Valve впервые с момента релиза проекта просел ниже значения в тысячу игроков.

реклама

Рискнём предположить, что данную статистику можно пусть и с погрешностями, но всё же экстраполировать и на консоли. В любом случае, информация оптимизма не внушает: неудачные решения в игровом процессе привели к ожидаемому результату.

анонсы и реклама
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-90000р на RTX 3060
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
350 000р скидка на комп Alienware
-160 000р на RTX 3080 ASUS
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
-100 000р на RTX 3070 Ti Aorus
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Напомним, что вскоре после того, как Battlefield 2042 была признана провалом, Electronic Arts всерьёз решила пересмотреть статус студии DICE как основного разработчика игр серии, а также назначила Винса Зампеллу своеобразным главой комитета спасения франшизы. Пару недель назад в Сети всплыла информация о том, что EA усвоила урок из неудачи Battlefield 2042 — следующая часть серии, когда бы она ни вышла, вернётся к своим истокам.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Инсайдер: новая Need for Speed выйдет в середине осени
DICE продолжает дорабатывать полностью провалившуюся Battlefield 2042
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я пытался сравнить термопасту: Деградация NAND памяти и PCCooler GI-X4 уступил бруску алюминия
24
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi Pro XT12
4
Тест видеокарты SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6500 XT
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-K D4: бюджетный король III
6
Обзор беспроводной мышки FLARX HBIS-1829 (07.2021)
16
Пасхальная распродажа лицензионного ПО Microsoft – 4 ключа по цене 3 со скидками до 62%
Мои впечатления от игры Mars: War Logs. Часть третья заключительная
+

Сейчас обсуждают

saf-saf
19:08
Фашистская мразь - можешь только употреблять в отношении себя. Так как вы откровенные фашисты, занимавшиеся 8 лет геноцидом Русских людей. Теперь вас ни что не спасет.....
Евросоюз потребовал заблокировать все криптовалютные кошельки жителей РФ и запретить любые переводы
MrPegge
19:03
В miniITX 2 слота памяти, и звуковуху не воткнешь. Если новый комп собирать с 0 - то да, а когда есть 4 плашки хорошей памяти, и дорогая звуковуха - жаба давит ))
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690M-Plus D4
Кирилл Судаков
19:01
теперь скриншот дай как с сайта 2ip.ru
Недалёкое будущее полупроводников в России - изоляция, дефицит и десятки лет упорного создания аналогов
sidoshi
18:57
Точно!!! )))) Чистый отток капитала РФ в первом квартале текущего года увеличился до $64,2 млрд против $17,5 млрд за аналогичный период прошлого года Всего по итогам 2021 года отток капитала составил...
ВЦИОМ: половина россиян не огорчены уходом иностранных компаний, а 85% верят в импортозамещение
RED
18:57
Исправили уже этот баг.
Google переводчик предлагает заменить "Dear Russians" на "Dead Russians"
DANYNAFIG
18:56
Это говно должно умереть , только зря мани потратил , слава Украине в составе России :)
«Онлайн» Battlefield 2042 в Steam сократился до самых низких значений с момента релиза
Djereli
18:55
Пфф. На ютубе ещё выкладывают призывы к террористическим действиям
Google переводчик предлагает заменить "Dear Russians" на "Dead Russians"
Miki_Sambrero
18:53
наверное самый уебищный телек, чтоб только соловьева смотреть)
ВЦИОМ: половина россиян не огорчены уходом иностранных компаний, а 85% верят в импортозамещение
N1ghtwish
18:51
При том, что, через приложение алиэкспресса можно покупать товары в некоторых российский магазинах (лента, метро и др.), и получать ДВОЙНУЮ скидку от самого магазина на некоторые товары и еще от алиэк...
ВЦИОМ: половина россиян не огорчены уходом иностранных компаний, а 85% верят в импортозамещение
RadeoForce
18:48
так можно и "доподождаться" до очередного майнингового всплеска. Или до падения рубля
Тест видеокарты SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6500 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем