А где результаты-то, CDPR?

С момента выхода Cyberpunk 2077 скоро пройдёт уже полтора года, а игра до сих пор не получила ни одной весомой контентной добавки, не говоря уже про гигантские сюжетные расширения, которые, согласно давнишним промо-материалам от разработчиков, по своим масштабам должны были как минимум не уступить дополнениям для The Witcher 3. Ситуация странная, и до сих пор неясно, чем разработчики из CD Projekt RED вообще занимаются.

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По всей видимости, девелоперы всё же чувствуют, что оставлять аудиторию в информационном вакууме чревато, поэтому в ходе прямой трансляции на выходных квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско отметил, что сейчас разработчики трудятся над усовершенствованием игры и подготовкой для неё нового контента.

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На данный момент, к сожалению, это всё, что смог выдавить из себя господин Саско, поэтому неизвестно, входит ли хотя бы первое крупное сюжетное дополнение в список нового контента, над которым вовсю корпят поляки. Как бы то ни было, именно этот год должен был стать для Cyberpunk 2077 поворотным в плане нового контента и в целом превращения игры в тот продукт, который ждали миллионы геймеров по всему миру.