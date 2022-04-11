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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ни дня без нового рекорда: Elden Ring «пробежали» менее чем за 9 минут
Но у любых рекордов, как известно, есть предел их достижения.
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Когорта спидраннеров — игроков, старающихся как можно быстрее пройти ту или иную игру, продолжает добиваться рекордов в Elden Ring, интерес к которой у публики потихоньку сходит на нет. Так, сегодня энтузиаст Distortion2 опубликовал видео, в котором «пробегает» Elden Ring по правилам спидрана Any% за 8 минут и 56 секунд, что на момент публикации данной заметки является рекордом.

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Правила Any% означают, что игроку необходимо в максимально сжатые добраться до формальной концовки игры, не занимаясь никакой вторичной игровой деятельностью. Классический и самый правильный, по мнению геймеров, вариант скоростного прохождения игр.

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Напоминаем, что Elden Ring поступила в продажу в конце февраля, получив очень высокие оценки и на протяжении шести недель подряд державшись на верхней ступеньке пьедестала чарта продаж в Steam. На прошлой неделе данное обстоятельство изменилось, что свидетельствует о закономерном снижении интереса публики к данному проекту.

#bandai namco #elden ring #fromsoftware
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