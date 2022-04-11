Таити-таити, нас и здесь неплохо кормят.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

С конца января по начало апреля Илон Маск (Elon Musk) целенаправленно скупал акции Twitter, и теперь в его руках сосредоточен пакет из 9,2% акций компании, что делает его крупнейшим индивидуальным акционером. Совет директоров Twitter был готов принять Маска в свои ряды на сроки с 9 апреля текущего года до неопределённой даты в 2024 году, но утром агентство Bloomberg со ссылкой на главу Twitter Парага Агравала (Parag Agrawal) заявило, что Маск от соответствующего предложения отказался.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

анонсы и реклама i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое -90000р на RTX 3060 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS 350 000р скидка на комп Alienware -160 000р на RTX 3080 ASUS RTX 3060 подешевела в ДВА раза -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Условия вступления Илона Маска в данную должность подразумевали запрет на владение им более 14,9% акций Twitter на весь срок нахождения в составе совета директоров, а также в течение 90 дней после его ухода. Руководство Twitter при этом готово прислушиваться предложениям Маска и настроено на конструктивный диалог. К разряду экстравагантных инициатив крупнейшего акционера Twitter можно отнести недавнее предложение отдать здание штаб-квартиры компании под нужды приюта для бездомных.