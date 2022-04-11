С конца января по начало апреля Илон Маск (Elon Musk) целенаправленно скупал акции Twitter, и теперь в его руках сосредоточен пакет из 9,2% акций компании, что делает его крупнейшим индивидуальным акционером. Совет директоров Twitter был готов принять Маска в свои ряды на сроки с 9 апреля текущего года до неопределённой даты в 2024 году, но утром агентство Bloomberg со ссылкой на главу Twitter Парага Агравала (Parag Agrawal) заявило, что Маск от соответствующего предложения отказался.
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Условия вступления Илона Маска в данную должность подразумевали запрет на владение им более 14,9% акций Twitter на весь срок нахождения в составе совета директоров, а также в течение 90 дней после его ухода. Руководство Twitter при этом готово прислушиваться предложениям Маска и настроено на конструктивный диалог. К разряду экстравагантных инициатив крупнейшего акционера Twitter можно отнести недавнее предложение отдать здание штаб-квартиры компании под нужды приюта для бездомных.