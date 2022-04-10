По дате релиза, сюжету и целевым платформам информации пока нет.

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Компания Square Enix провела официальную презентацию Kingdom Hearts по случаю 20-летия серии. В рамках указанного мероприятия был представлен дебютный трейлер полноценной четвёртой части.

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Если кто-то в теме (а в случае с Kingdom Hearts это действительно сложно), то события игры развернутся во вселенной Quadratum. Она впервые появилась в Kingdom Hearts III. В представленном трейлере нет никакой информации ни по дате релиза, ни по актуальным платформам.

Анонс получился максимально сжатым и неинформативным. Это означает, что релиза проекта в ближайшее время ждать точно не стоит.

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Ещё заинтересованные могут осмотреть всю презентацию Kingdom Hearts, в рамках которой было представлено два мобильных проекта для iOS и Android.