Оригинальная игра вышла в далёком 2006 году.

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

Разработчики из Feral Interactive совместно с издательством SEGA опубликовали геймплейный трейлер мобильной версии Total War: Medieval II. Проект доступен для покупки на iOS и Android, но у пользователей из России и Беларуси с этим ожидаемо будут проблемы.

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Релизная портативная версия стратегии открывает доступ к пяти фракциям: Венеция, Священная Римская Империя, Англия, Испания и Франция. Чуть позже игрокам откроют доступ к ещё 12 странам.

Total War: Medieval II для мобильных устройств работает в двух режимах — качество и производительность. Оценить техническое состояние проекта можно с помощью относительно свежего геймплейного видео.

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Оригинальная игра, напомним, вышла в далёком 2006 году. В Steam, например, у издания Definitive Edition есть 95 % положительных отзывов на основании свыше 18 тысяч написанных.