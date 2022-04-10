Разработчики из Feral Interactive совместно с издательством SEGA опубликовали геймплейный трейлер мобильной версии Total War: Medieval II. Проект доступен для покупки на iOS и Android, но у пользователей из России и Беларуси с этим ожидаемо будут проблемы.
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Релизная портативная версия стратегии открывает доступ к пяти фракциям: Венеция, Священная Римская Империя, Англия, Испания и Франция. Чуть позже игрокам откроют доступ к ещё 12 странам.
Total War: Medieval II для мобильных устройств работает в двух режимах — качество и производительность. Оценить техническое состояние проекта можно с помощью относительно свежего геймплейного видео.
Оригинальная игра, напомним, вышла в далёком 2006 году. В Steam, например, у издания Definitive Edition есть 95 % положительных отзывов на основании свыше 18 тысяч написанных.