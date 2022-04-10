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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Стратегия Total War: Medieval II вышла на iOS и Android
Оригинальная игра вышла в далёком 2006 году.
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Разработчики из Feral Interactive совместно с издательством SEGA опубликовали геймплейный трейлер мобильной версии Total War: Medieval II. Проект доступен для покупки на iOS и Android, но у пользователей из России и Беларуси с этим ожидаемо будут проблемы.

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Релизная портативная версия стратегии открывает доступ к пяти фракциям: Венеция, Священная Римская Империя, Англия, Испания и Франция. Чуть позже игрокам откроют доступ к ещё 12 странам.

Total War: Medieval II для мобильных устройств работает в двух режимах — качество и производительность. Оценить техническое состояние проекта можно с помощью относительно свежего геймплейного видео.

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Оригинальная игра, напомним, вышла в далёком 2006 году. В Steam, например, у издания Definitive Edition есть 95 % положительных отзывов на основании свыше 18 тысяч написанных.

#sega #feral interactive #total war medieval ii
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llucul
16:44
Мде , на фоне Mоunt & Blade 2:Bannerlord - вся серия игр Total War застряла в 2004г ,на уровне первого Rome Total War )))
Стратегия Total War: Medieval II вышла на iOS и Android
kemanorell
16:43
И об этом пишет человек, живущий в стране, отключившей все средства массовой информации из вне ? В стране, где о свободе только пишут ? Где сажают за пикет с пустым листом в руках ? Ну-ну...
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Зю
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Павел Патронов
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corsi
16:32
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Intel исправляет проблемы в новом драйвере для видеокарт Arc, но их ещё много
Пашка Черный
16:32
Наверно в 1280х720?
Intel Xeon из 2010 года протестировали в играх — во многих более 60 FPS на высоких настройках
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