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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В VK появился инструмент для переноса контента с YouTube-каналов на «VK Видео»
Может стать спасением. Теперь такую же «фишку» надо добавить и Rutube’у.
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К большому несчастью, Google вместе со своим видеохостингом YouTube с каждым новым днём всё активнее приближает время «Ч», в результате которого коммерческая деятельность компании в России станет невозможной. Крупные отечественные видеохостинги уже активно готовятся к тому, что они видят неизбежным: Rutube на днях провёл обновление с соответствующей презентацией, а теперь за дело взялся VK, он же «ВКонтакте».

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Так, сегодня популярная российская социальная сеть сообщила о появлении инструмента под названием VK Video Transfer, позволяющего в кратчайшие сроки перенести видеоролики со своего YouTube-канала на хостинг «VK Видео», что, по заявлению администрации VK, позволит сохранить свой контент и обезопасить его от блокировок.

В российских правительственных структурах уже не первый раз заявляют, что Google с YouTube вскоре перешагнут черту, после чего их деятельность в России может быть пресечена. Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «проехалась» по YouTube на фоне очередной блокировки российского канала — в данном случае «Дума ТВ» — заявив, что видеохостинг, «судя по всему, подписал себе приговор».

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Сама Google, впрочем, поспешила объяснить, что блокировка YouTube-канала Госдумы является следствием наложенных на нижнюю палату российского парламента санкций со стороны США.

#youtube #вконтакте #vk
1
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В МИДе заявили, что YouTube подписал себе «приговор» и порекомендовали быстрее переносить контент на отечественные платформы
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Сейчас обсуждают

Togtyui
22:50
Народные избранники..
В Госдуме предлагают заблокировать YouTube так, чтобы зайти нельзя было даже с VPN
Вова Огонь
22:48
Не, это руснявики подгоревшие, а не "укропские морпехи", я те говорю!
Володин: YouTube открыто нарушает права и свободы граждан РФ, когда блокирует канал Госдумы
Rey.B.
22:47
Увы, эти чиновники даже и думают другими извилинами. Ютуб им заблокировать слабо. Это они Россиян будут блокировать!
В Госдуме предлагают заблокировать YouTube так, чтобы зайти нельзя было даже с VPN
strazh666
22:47
Ни ху я,люди каждый раз разные,а ты всего лишь писатель,нечто,вбивать ничего не буду,нах не нужно.
Володин: YouTube открыто нарушает права и свободы граждан РФ, когда блокирует канал Госдумы
Гэндальф Белый
22:47
Покажи где и как Путин пытается превратить Европу во врагов? Без труда! 1) Ядерная угроза Путина через 3 дня после вторжения в Украину. Он держит в заложниках Украину и страны Европы. 2) Уничтожение У...
Володин: YouTube открыто нарушает права и свободы граждан РФ, когда блокирует канал Госдумы
Za_победу
22:46
Да, к сожалению мозг людей во многих городах Окраины утерян навсегда. И там может помочь исключительно установление "демократии" по USA-сценарию, как это было сделано в Югославии, Ираке, Сирии, Ливии,...
Володин: YouTube открыто нарушает права и свободы граждан РФ, когда блокирует канал Госдумы
Вова Огонь
22:45
Ты делаешь выводы на мнении каких-то двух лукашистов против 97% беларусов? Этими двумя мнениями можно пренебречь. Просто забей в гугле, если он у тебя еще работает, "Стелла Минск 2020", чтобы убедитьс...
Володин: YouTube открыто нарушает права и свободы граждан РФ, когда блокирует канал Госдумы
strazh666
22:44
Помечтай пидарок,сколько там укробиомусора уже утилизировали?За 30 тыщ уже,со счёту сбился,хотя всё ещё впереди,это малая часть барахла.
Володин: YouTube открыто нарушает права и свободы граждан РФ, когда блокирует канал Госдумы
VRoman
22:41
Зачем? Я бы на их месте ничего бы не восстанавливал, а строил только новое. Пусть останутся разломки навсегда, чтобы каждый желающий мог приехать посмотреть и напомнить себе о миролюбивости России. Пу...
Власти Франции придумали оригинальный способ отказа от газа из России - веерные отключения фабрик и заводов
Вова Огонь
22:40
Ух-ха-ха )) А я думал, ты гной вздpoчнуть захотел )))
Володин: YouTube открыто нарушает права и свободы граждан РФ, когда блокирует канал Госдумы
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