Может стать спасением. Теперь такую же «фишку» надо добавить и Rutube’у.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

К большому несчастью, Google вместе со своим видеохостингом YouTube с каждым новым днём всё активнее приближает время «Ч», в результате которого коммерческая деятельность компании в России станет невозможной. Крупные отечественные видеохостинги уже активно готовятся к тому, что они видят неизбежным: Rutube на днях провёл обновление с соответствующей презентацией, а теперь за дело взялся VK, он же «ВКонтакте».

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Так, сегодня популярная российская социальная сеть сообщила о появлении инструмента под названием VK Video Transfer, позволяющего в кратчайшие сроки перенести видеоролики со своего YouTube-канала на хостинг «VK Видео», что, по заявлению администрации VK, позволит сохранить свой контент и обезопасить его от блокировок.

В российских правительственных структурах уже не первый раз заявляют, что Google с YouTube вскоре перешагнут черту, после чего их деятельность в России может быть пресечена. Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «проехалась» по YouTube на фоне очередной блокировки российского канала — в данном случае «Дума ТВ» — заявив, что видеохостинг, «судя по всему, подписал себе приговор».

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Сама Google, впрочем, поспешила объяснить, что блокировка YouTube-канала Госдумы является следствием наложенных на нижнюю палату российского парламента санкций со стороны США.