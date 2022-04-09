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Новости Software Михаил Андреев
В МИДе заявили, что YouTube подписал себе «приговор» и порекомендовали быстрее переносить контент на отечественные платформы
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Наверное, уже совсем мало кто сомневается в том, что Google вместе со своим видеохостингом YouTube ведут себя в высшей степени неадекватно. Об этом свидетельствует «зачистка» всех российских государственных СМИ с YouTube, притеснение российских видеоблогеров с приостановкой им монетизации независимо от политических взглядов, блокировки тех, кто транслируют отличную от западного «нарратива» линию, а также публикация откровенно экстремистских рекламных материалов.

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Всё это данность, и с вышеуказанными примерами, увы, столкнулся каждый, кто пользуется сервисами Google. Компания не реагирует на требования Роскомнадзора, а в правительственных структурах уже открыто говорят, что такими темпами Google и YouTube очень скоро перейдут черту, за которой их дальнейшая деятельность в России станет невозможной. К сожалению, похоже, до перехода компанией этой черты осталось уже совсем немного.

Сегодня представители Государственной Думы заявили, что YouTube заблокировал её официальный канал «Дума ТВ». В Думе, как сообщается, были готовы к данному действию со стороны Google, поэтому заранее стали развивать свой видеоконтент на других площадках. В Министерстве иностранных дел, однако, звучат более грозные заявления. Так, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что «судя по всему, YouTube себе приговор подписал», порекомендовав сохранять контент и быстрее переносить его на российские платформы.

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Вчера, к слову, администрация Rutube провела презентацию обновлённого сервиса. Шероховатости ещё остаются, и их немало, но в целом платформа обретает «юзабельный» вид.

#google #youtube
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