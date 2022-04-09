Пока что процесс на стадии зародыша. Если вообще не идеи.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Серия Subnautica по праву считается одной из самых достойных внимания среди игр бюджетного сегмента. В своё время данные «подводные» приключения обрели огромное количество поклонников по всему миру, и вот, на днях стало известно, что студия Unknown Worlds Entertainment потихоньку трудится над третьей частью серии.

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Об этом компания сообщила в своём официальном Twitter, заявив, что ей помимо всех прочих сотрудников в том числе требуется старший нарративный дизайнер. Судя по описанию вакансии, в Unknown Worlds хотят отправить Subnautica в некий новый научно-фантастический сеттинг. Подробностей пока, естественно, нет.

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На сегодняшний день будущая Subnautica находится на совсем ранних стадиях развития, поэтому ждать её релиза в обозримой перспективе не стоит. Напомним, что в прошлом году студия Unknown Worlds перешла под контроль компании Krafton, помимо прочего владеющей авторами PUBG. Тут уж главное, чтобы у Unknown Worlds была действительно сохранена творческая свобода: «батл рояль» во вселенной Subnautica люди не примут.