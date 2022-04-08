Амбассадорами сервиса стали пранкеры Вован и Лексус.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

Седьмого апреля (то есть, вчера) команда поддержки видеосервиса Rutube, который принадлежит «Газпром-медиа», провела большую презентацию в Московском планетарии. Мероприятие вели известные пранкеры Вован и Лексус, которые далеко не единожды разыгрывали своими разговорами по телефону и мессенджерам известных европейских политиков.

реклама

Основная тема презентации — масштабный редизайн платформы, который случился 5 апреля. Rutube получил новый логотип, обновил цвета, ввёл отметки верификации каналов и добавил возможность комментирования видео. Из новых функций также следует отметить возможность просмотра видео в фоновом режиме и интеграцию трансляций телеканалов.

В рамках всё того же мероприятия было представлено подразделение Originals: Rutube. Оно будет помогать авторам делать собственные оригинальные шоу.

Гендиректор Rutube Александр Моисеев отметил, что сервис не обязан быть как другие видеоплатформы.

анонсы и реклама i5 12400 более чем в 2 раза подешевел <b>RTX 3090 в Регарде дешевле чем везде</b> Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS -90000р на RTX 3060 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> -160 000р на RTX 3080 ASUS RTX 3060 подешевела в ДВА раза -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

«Он должен стать платформой, за которой будущее, технологическим хостингом-трендсеттером» — отметил топ-менеджер.