Седьмого апреля (то есть, вчера) команда поддержки видеосервиса Rutube, который принадлежит «Газпром-медиа», провела большую презентацию в Московском планетарии. Мероприятие вели известные пранкеры Вован и Лексус, которые далеко не единожды разыгрывали своими разговорами по телефону и мессенджерам известных европейских политиков.
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Основная тема презентации — масштабный редизайн платформы, который случился 5 апреля. Rutube получил новый логотип, обновил цвета, ввёл отметки верификации каналов и добавил возможность комментирования видео. Из новых функций также следует отметить возможность просмотра видео в фоновом режиме и интеграцию трансляций телеканалов.
В рамках всё того же мероприятия было представлено подразделение Originals: Rutube. Оно будет помогать авторам делать собственные оригинальные шоу.
Гендиректор Rutube Александр Моисеев отметил, что сервис не обязан быть как другие видеоплатформы.
«Он должен стать платформой, за которой будущее, технологическим хостингом-трендсеттером» — отметил топ-менеджер.