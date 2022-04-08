Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Steam бесплатно раздают Black Desert Online
Очень хороший подарок.
анонсы и реклама
3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие
RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке
MSI RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 211 000р на 3080 Gigabyte Gaming
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

На фоне бесконечных раздач игр в Epic Games Store может сложиться впечатление, что только «эпики» отличаются щедростью. Формально так и есть, но периодически и в Steam проходят бесплатные раздачи: так, например, в сервисе от Valve можно забрать в вечное пользование (ну, вернее, пока Steam работает в России или пока он вообще существует) MMORPG-проект Black Desert Online от корейской студии Pearl Abyss.

реклама

За время пребывания в Steam игра получила много положительных отзывов и завоевала своё достойное место в сегменте MMORPG. Формально релиз Black Desert Online состоялся летом 2015-го года в Южной Корее и весной 2016-го — в Европе и Северной Америке.

анонсы и реклама
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-90000р на RTX 3060
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
350 000р скидка на комп Alienware
-160 000р на RTX 3080 ASUS
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
-100 000р на RTX 3070 Ti Aorus
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Предложение будет актуальным вплоть до 13 апреля, 20:00 по московскому времени. Так что времени на то, чтобы сделать два клика, предостаточно.

#pearl abyss #black desert #black desert online
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Свежий геймплей ролевого экшена Crimson Desert демонстрирует реалистичные погодные эффекты
У Black Desert появится полноценная версия для PS5 и Xbox Series
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Цены на видеокарты Nvidia вернулись к докризисным, а продукция AMD становится роскошью
40
Стоит ли геймерам переходить на пиратские игры и почему я решил отказаться от Steam
34
Недалёкое будущее полупроводников в России - изоляция, дефицит и десятки лет упорного создания аналогов
54
Cu vs Fe: ищем железо в проводах компьютера
17
Тестирование процессора Intel Core i3-12100 (Alder Lake)
+
Главные игры апреля 2022 года
8
Мои впечатления от игры Dead Effect - смесь Doom 3, Left4Dead и Painkiller
4
Мои впечатления от игры Mars: War Logs. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

stockclock
02:53
Тебе бы хохлу не на форумах бы воевать, а своих братьев денацифицировать.
Тайвань запретил к экспорту в Россию 57 товарных позиций
qot
02:50
Ну в студенческие годы грех было не купить очередную новинку на CD от ФАРГУСА) Это прям как вспомнить с ностальгией abibas)))
Стоит ли геймерам переходить на пиратские игры и почему я решил отказаться от Steam
Леди Яга
02:28
У тебя мало того что 900мл вместо 1000, так еще и цена в 105рублей. И это за молоко 2.5%
Bloomberg пояснила причины укрепления рубля, сожалея о том, что разрушить экономику РФ не удастся
ChandlerXAAP
02:24
ну боты оверов разошлись, друг с другом начали общаться чтоли)) Прогеры оверов код обновили чтоли)
Магазины РФ вернули цены на видеокарты к минимумам 2022г – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000р
Леди Яга
02:19
ХДЕ ТАМ ??? Хватит уже байки рассказывать. Давай либо скрины, либо ссылку на тему в которой у тебя так подгорело
Цены на видеокарты Nvidia вернулись к докризисным, а продукция AMD становится роскошью
Alex23
02:18
у тебя и в машине жидкости не нужно менять наверное...
Магазины РФ вернули цены на видеокарты к минимумам 2022г – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000р
Леди Яга
02:16
Пара заядлых сказочников. Первый брешет что купит топовую видяшку, а у второго водоблоки засераются (рука-лицо)
Магазины РФ вернули цены на видеокарты к минимумам 2022г – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000р
N1ghtwish
02:14
А в чем проблема? На пепперру пишут, что схема пока еще рабочая: https://www.pepper.ru/deals/processor-amd-ryzen-5-5600g-radeon-graphics-612-am4-17295rub-cerez-qiwimonetki-258999 Другой вопрос, когда ...
Bloomberg пояснила причины укрепления рубля, сожалея о том, что разрушить экономику РФ не удастся
ахахах
02:12
говорят день победы в 3-ей мировой на крещатике будет.Солдаты с гармошками по крещатику пойдут
Bloomberg пояснила причины укрепления рубля, сожалея о том, что разрушить экономику РФ не удастся
kib@rg
02:09
Заходишь в Универсам за приложением, а их нет - разобрали, приходите через неделю.
Приложения Сбера и Альфа-банка скорее всего уберут из Apple Store и Google Play
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем