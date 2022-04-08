На фоне бесконечных раздач игр в Epic Games Store может сложиться впечатление, что только «эпики» отличаются щедростью. Формально так и есть, но периодически и в Steam проходят бесплатные раздачи: так, например, в сервисе от Valve можно забрать в вечное пользование (ну, вернее, пока Steam работает в России или пока он вообще существует) MMORPG-проект Black Desert Online от корейской студии Pearl Abyss.
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За время пребывания в Steam игра получила много положительных отзывов и завоевала своё достойное место в сегменте MMORPG. Формально релиз Black Desert Online состоялся летом 2015-го года в Южной Корее и весной 2016-го — в Европе и Северной Америке.
Предложение будет актуальным вплоть до 13 апреля, 20:00 по московскому времени. Так что времени на то, чтобы сделать два клика, предостаточно.