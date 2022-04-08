«Одинокие волки» сбегутся уже третьего мая.

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С момента релиза Halo Infinite разработчики из 343 Industries заявляли, что первый игровой сезон проекта будет продолжаться порядка полугода. Причины на то были, но речь сейчас не об этом: сегодня представители студии сообщили, что второй мультиплеерный сезон стартует третьего мая. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Во втором сезоне поклонников сетевого режима Halo Infinite ждут новые игровые режимы, поля боя, внутриигровые события, а также обновлённый боевой пропуск.

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Напомним, что Halo Infinite вышла в начале декабря, однако запуск сетевого компонента состоялся двумя неделями ранее. Так что формально с момента релиза игры прошло уже почти полгода. За это время Halo Infinite получила в целом высокие пользовательские оценки.