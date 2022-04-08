А вот это уже любопытно.

Последнее время в Сети гуляет информация о том, что Riot Games готовит консольные версии своего геройского CSGO-подобного шутера Valorant, в результате чего мы даже позабыли о том, что в начале лета прошлого года студия сначала объявила о подготовке версий проекта для мобильных устройств. По всей видимости, их релиз уже не за горами, поскольку сегодня в Сети стали появляться первые снимки экрана, сделанные участниками азиатского закрытого тестирования.

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На скриншотах можно заметить адаптированное под реалии мобильных устройств управление. В остальном всё полностью соответствует «большой» версии Valorant. По всей видимости, полноценная презентация и релиз уже не за горами. Основной рынок сбыта — естественно, азиатский. Так уж сложилось, что там в почёте именно мобильный гейминг.

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Что же до основной Valorant, то этим летом Riot отметит вторую годовщину со дня её релиза. Популярность проекта оставляет желать лучшего: многие из первых пользователей быстро перешли в другие игры, заявив, что Valorant слишком уж сильно напоминает им Counter-Strike, в который они уже в своё время наигрались.