Разработчики серии приключенческих игр Life is Strange сообщили, что ремастеры первой части и приквела Before the Storm получили обновления для ПК и PlayStation 5.
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На персональных компьютерах игры обзавелись поддержкой ультрашироких мониторов, а на PlayStation 5 — режимом с 60 кадрами/с. Помимо этого, обновление вышло и для версий игры на Google Stadia, но для нас это неактуально.
После выпуска апдейтов для ПК и PlayStation 5 разработчики займутся доводкой патча для консоли Xbox Series X. Обновлённые версии первой Life is Strange и приквела Before the Storm получат те же «плюшки», что и для PS5. Дополнительно о них разработчики собираются рассказать в ближайшем будущем.