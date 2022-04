Для Xbox Series X такой апдейт тоже готовится.

Разработчики серии приключенческих игр Life is Strange сообщили, что ремастеры первой части и приквела Before the Storm получили обновления для ПК и PlayStation 5.

На персональных компьютерах игры обзавелись поддержкой ультрашироких мониторов, а на PlayStation 5 — режимом с 60 кадрами/с. Помимо этого, обновление вышло и для версий игры на Google Stadia, но для нас это неактуально.

После выпуска апдейтов для ПК и PlayStation 5 разработчики займутся доводкой патча для консоли Xbox Series X. Обновлённые версии первой Life is Strange и приквела Before the Storm получат те же «плюшки», что и для PS5. Дополнительно о них разработчики собираются рассказать в ближайшем будущем.