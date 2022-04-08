Извинений за технические проблемы.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Как и любой другой сетевой проект, экшен Hunt Showdown подвержен различным техническим неполадкам. Оправдывает ли это поверхностное отношение к игре её разработчиков из Crytek? Безусловно, нет, однако студия хотя бы сделала первый шаг — признала проблему и извинилась перед игроками. Причём, не только на словах.

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Так, изначально предполагалось, что внутриигровое событие Traitor’s Moon продлится ещё неделю — до 14 апреля — однако из-за многочисленных неполадок, с которыми столкнулись игроки при старте данного «ивента», многим физически не хватит времени, чтобы получить все причитающиеся им награды в виде новых видов оружия и «косметических» элементов.

Понимая, что подобное развитие событий никуда не годится, поскольку в том числе обнуляет смысл его проведения, Crytek приняла решение о продлении Traitor’s Moon на четыре дня — до 18 апреля. Этого времени, считают в Crytek, будет достаточно, чтобы получить весь предлагаемый им контент.

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Hunt Showdown представляет собой PvPvE-боевик, в котором игрокам необходимо охотиться на различных чудовищ, конкурируя при этом за добычу с другими игроками. Игра предполагает как объединение, так и предательство — всё зависит от моральных качеств конкретного участника «контракта» на истребление монстра. Игра вышла летом 2019 года и на сегодняшний день довольствуется высоким 84-процентным пользовательским рейтингом в Steam.