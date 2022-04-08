Overwatch переживает длительную и мучительную для простых игроков смерть, но у этого трагического события есть высшая цель: на обломках «старой» игры должна родиться новая, в которой всё будет лучше. По крайней мере, если верить Blizzard, которая потихоньку наращивает активность в деле продвижения грядущего закрытого бета-тестирования сиквела своего геройского шутера в медиапространстве.
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Так, несколько часов назад Blizzard опубликовала сравнительно большой «пост», в котором поведала о полях боя, которые будут представлены в закрытой «бете» Overwatch 2. Стоит напомнить, что в сиквеле некогда популярной игры будет представлен целый новый игровой режим под названием «Натиск», смысл которого заключается в сопровождении гигантского робота, перемещающего специальную баррикаду. Обе команды борются за установление контроля над этим роботом и за его сопровождение вплоть до ближайшей к базе противника точке.
Сколько всего новых карт добавят в Overwatch 2, на текущий момент толком неясно, однако в рамках закрытого бета-тестирования игроки смогут побегать по «Мидтауну» (Нью-Йорк), «Колизею» (Рим), «Королевской трассе» (Монте-Карло) и «Нью-Квин-стрит» (Торонто).
«Колизей» и «Нью-Квин-стрит» созданы для режима «Натиск» и представляют собой симметричные поля боя, где команды начинают в противоположных сторонах карты. По словам геймдиректора Overwatch 2 Аарона Келлера, «Натиск» создавался как динамичный игровой режим, в рамках которого игрокам нужно постоянно проявлять активность, занимать новые территории и выкуривать оппонента из стратегически важных локаций. По замыслу, в «Натиске» должны сводиться к минимуму простои в боевой активности команд.
Естественно, большое внимание уделено визуальной составляющей. На всех картах разработчики старались сохранить уникальный художественный стиль и архитектуру, при этом лаконично встроив их в сеттинг недалёкого будущего, в котором разворачиваются события игры.
Старт первого этапа закрытого бета-тестирования состоится 26 апреля. Статус «закрытое» означает, что попадут на него только счастливчики, которым придут соответствующие приглашения. Насколько длительным и масштабным будет первый этап, пока неясно.