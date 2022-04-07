Сиквел популярного стелс-хоррора Hello Neighbor, посвящённого выведению нашего соседа из себя, был анонсирован ещё два года назад. Долго мы ждали публикации сведений о точной дате выхода проекта, и вот, сегодня знаменательный день настал: Hello Neighbor 2 выйдет в свет шестого декабря этого года. Игра будет распространяться на всех актуальных платформах.
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По сюжету Hello Neighbor 2 нам предстоит пробраться в дом загадочного соседа и разгадать все его тайны. Естественно, сделать это будет крайне непросто: сосед умён (управляется продвинутым ИИ на основе машинного обучения), и так просто свои секреты в наши цепкие лапы не отдаст. Тут уж остаётся надеяться на то, что реальный интеллект играющего превзойдёт искусственный интеллект соседа.
При желании уже сейчас можно оформить предварительный заказ. Ценник вполне приемлемый — 725 рублей.