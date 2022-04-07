Вот так. До релиза ещё восемь месяцев, а точная дата уже известна.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Сиквел популярного стелс-хоррора Hello Neighbor, посвящённого выведению нашего соседа из себя, был анонсирован ещё два года назад. Долго мы ждали публикации сведений о точной дате выхода проекта, и вот, сегодня знаменательный день настал: Hello Neighbor 2 выйдет в свет шестого декабря этого года. Игра будет распространяться на всех актуальных платформах.

реклама

По сюжету Hello Neighbor 2 нам предстоит пробраться в дом загадочного соседа и разгадать все его тайны. Естественно, сделать это будет крайне непросто: сосед умён (управляется продвинутым ИИ на основе машинного обучения), и так просто свои секреты в наши цепкие лапы не отдаст. Тут уж остаётся надеяться на то, что реальный интеллект играющего превзойдёт искусственный интеллект соседа.

анонсы и реклама i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

При желании уже сейчас можно оформить предварительный заказ. Ценник вполне приемлемый — 725 рублей.