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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Занимательный стелс-хоррор Hello Neighbor 2 поступит в продажу в начале декабря
Вот так. До релиза ещё восемь месяцев, а точная дата уже известна.
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Сиквел популярного стелс-хоррора Hello Neighbor, посвящённого выведению нашего соседа из себя, был анонсирован ещё два года назад. Долго мы ждали публикации сведений о точной дате выхода проекта, и вот, сегодня знаменательный день настал: Hello Neighbor 2 выйдет в свет шестого декабря этого года. Игра будет распространяться на всех актуальных платформах.

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По сюжету Hello Neighbor 2 нам предстоит пробраться в дом загадочного соседа и разгадать все его тайны. Естественно, сделать это будет крайне непросто: сосед умён (управляется продвинутым ИИ на основе машинного обучения), и так просто свои секреты в наши цепкие лапы не отдаст. Тут уж остаётся надеяться на то, что реальный интеллект играющего превзойдёт искусственный интеллект соседа.

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При желании уже сейчас можно оформить предварительный заказ. Ценник вполне приемлемый — 725 рублей.

#hello neighbor 2
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Стелс-хоррор Hello Neighbor 2 выйдет не раньше, чем в следующем году
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