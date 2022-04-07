Получается. новых не ждать? Не совсем пока понятно.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Команда поддержка цифровой площадки GOG объявила о том, что возвращается к тематике классических игр. В письме есть напоминание, что изначально данный магазин создавался для того, чтобы у геймеров была возможность купить древний проект, но только без «заморочек» с DRM и запуском как таковым. Здесь стоит напомнить, как расшифровывается GOG — «Good Old Games», то есть, «Хорошие Старые Игры».

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Для укрепления позиций в этом направлении команда поддержки сервиса запустила тематический хэштег #GoodOldGame, благодаря которому находить старые проекты из далёкого прошлого станет проще. Сейчас в таком списке доступно более 500 тайтлов

Для участия в подборке нужно, чтобы игре было больше 10 лет, а сама она должна была в своё время оставить след в игровой индустрии. В упомянутом наборе есть, например, Dragon Age: Origins, Fallout и даже оригинальная Diablo.

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GOG припасла подарок всем поклонникам классического шутера по «Колесу времени» Роберта Джордана — речь идёт об адаптированной версии The Wheel of Time, купить которую можно прямо сейчас. Проект получил поддержку современных ОС и мониторов с высоким разрешением.