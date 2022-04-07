Время летит, и вот мы снова доживаем очередной четверг, что означает продолжение бесконечной череды раздачи игр в Epic Games Store. С сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга, 14 апреля, все желающие могут забрать в вечное пользование две игры: мистический проект с элементами головоломки The Vanishing of Ethan Carter, а также «генеалогический» roguelite-проект Rogue Legacy.
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Предложение будет актуально ровно неделю, после чего ему на смену также придут две подарочных игры: тактико-стратегическая игра XCOM 2 про отражение инопланетной угрозы, а также roguelite-стратегия с элементами выживания Insurmountable.
Стоит напомнить также, что сегодня последний шанс прикупить что-нибудь в Epic Games Store в рамках весенней распродажи. Магазин от Epic Games стал единственным из числа крупных и не очень сервисов цифровой дистрибуции, где ещё сохранена возможность беспроблемной покупки игр всеми стандартными способами. Вот так неожиданно оказалось, что конкуренция в данном сегменте, без абсолютной монополии Steam, не такая уж плохая вещь.