Некоторое время назад студия Polyphony Digital позволила себе ограничить получение внутриигровой валюты в Gran Turismo 7 за завершение гонок и специальных миссий. Данное действие ожидаемо породило недовольство в среде геймеров, справедливо отмечавших, что за то же самое время они получают меньше наград, что явно не способствует росту интереса к гонке. Разработчики признали свой просчёт, и в конце марта сообщили, что увеличат объём получаемой внутриигровой валюты.
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На введение простейшего обновления, требующего от разработчиков лишь изменения нескольких параметров, потребовалось целых две недели. Видимо, Polyphony Digital считает, что торопиться, когда на кону твоя репутация, почему-то не стоит. Как бы то ни было, сегодня обновление было применено, и вместе с повышением объёма получаемой валюты в нём также содержатся исправления ошибок и улучшения в области управления.
Релиз Gran Turismo 7 состоялся 4 марта. Игра получила высокие оценки как профессиональных обозревателей, так и конечных пользователей.