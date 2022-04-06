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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
ZeniMax сделала главу Morrowind для The Elder Scrolls Online бесплатной
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Структура развития многих MMORPG-проектов такова, что контент, который ранее был для них дополнительным, в перспективе включается в состав базовой игры. Не является исключением и The Elder Scrolls Online, которая время от времени также расширяет свой мир посредством контентных дополнений, именуемых здесь «Главами». Без малого пять лет назад для TESO вышла глава Morrowind посвящённая провинции тёмных эльфов (данмеров), и вот, настал черёд включения её в состав базовой версии игры, о чём сегодня сообщили разработчики из ZeniMax Online.

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Что же касается текущей поддержки The Elder Scrolls Online, то напоминаем, что сейчас в игре проходит сезон «Бретонское наследие», в рамках которого игроков ждут новые локации, приключения и целая новая сюжетная глава High Isle, запуск которой назначен на 6 июня. Согласно анонсирующей информации, High Isle расширит The Elder Scrolls Online ещё примерно на тридцать часов.

#bethesda softworks #the elder scrolls online #zenimax online
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