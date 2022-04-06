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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft готовит следующую часть Ghost Recon с планом по её выпуску до апреля 2024-го года
Было бы странно, если бы она её не готовила.
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Ghost Recon Breakpoint стала для Ubisoft если не позором, то близко к этому, и традиционно лучшим способом задобрить обозлённую геймерскую публику — это выпустить следующую часть серии в том виде, в котором её хотят видеть простые игроки. Возможно, так оно и будет; по крайней мере, сегодня издание Kotaku со ссылкой на свои, безусловно, надёжные источники сообщило о том, что Ubisoft активно работает над новой игрой серии Ghost Recon под рабочим названием Over.

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Подробностей пока нет, но известно, что активная разработка ведётся уже более одного года, а релиз запланирован на текущий 2023/2024 финансовый год, то есть, если переводить это на «человеческий» календарь, то в период с 1 апреля 2023-го по 31 марта 2024-го.

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Вместе с тем Ubisoft продолжает трудиться над королевской битвой Ghost Recon Frontline. Согласно сведениям Kotaku, разработку проекта перезапустили на фоне многочисленных отрицательных отзывов по итогам закрытых тестирований. Что из этого всего выйдет, на текущий момент загадка.

#ubisoft
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