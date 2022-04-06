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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В конце лета THQ Nordic проведёт презентацию с показом своих игр, включая Jagged Alliance 3
До конца лета ещё почти пять месяцев.
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По плохо понятной причине, некоторые крупные издатели любят объявлять о грядущих мероприятиях за многие месяцы до их начала. Не стала исключением и компания THQ Nordic, которая пока является одной из крайне немногих крупных представителей игровой индустрии, не ставших закатывать истерику и приостанавливать свою деятельность в России. Так, сегодня стало известно, что в этом году крупная презентация THQ Nordic состоится поздним вечером 12 августа.

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В подробности мероприятия представители компании вдаваться не стали, однако в сопутствующем видеоролике можно разглядеть кадры из многих уже анонсированных игр. Для игроков с постсоветского пространства наиболее интересным участником презентации наверняка станет Jagged Alliance 3 — полноценная новая часть культовой серии тактических игр с элементами RPG.

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Напомним, что в Jagged Alliance 3 мы, как и положено отряду наёмников, отправимся в вымышленную страну третьего мира Гранд-Чиен, где власть захватила военная группировка «Легион». Нам предстоит вернуть государство в руки законной власти и навести в нём полный порядок. Ожидайте старых знакомых наёмников, а также, при желании, возможность проходить игру в совместном режиме. Релиз состоится когда-нибудь.

#thq nordic #haemimont games #jagged alliance 3
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