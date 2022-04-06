Разработчик детективной приключенческой игры Shadows of Doubt из студии ColePowered Games совместно с издательством Sold Out выпустил 25-минутное геймплейное видео, демонстрирующее все основные геймплейные возможности проекта.
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Shadows of Doubt — игра необычайно амбициозная. Это воксельное нуар-приключение с процедурно-генерируемым миром, для которого заявлена полная симуляция жизни. Если ColePowered (компанию создал разработчик-одиночка Коул Джеффрис) совладает со своими амбициями, то в Shadows of Doubt игрок сможет зайти в любое здание, а каждому NPC пропишут свой распорядок дня и список занятий.
Новый геймплейный ролик демонстрирует выполнение побочного квеста. Игроку нужно разыскать цель и сфотографировать её. Условия задания исполнены в лучших традициях классических игр: никаких маркеров и очевидных целей, только подсказки и намёки. Геймплейный ролик Shadows of Doubt также демонстрирует обновлённый интерфейс проекта и различные геймплейные механики.
Shadows of Doubt расскажет историю частного детектива, которому необходимо выследить серийного убийцу. Вся уникальность игры заключается в том, что маньяком может стать буквально кто угода — всё благодаря процедурной генерации мира и его обитателей.
В данный момент известно, что Shadows of Doubt разрабатывается эксклюзивно для ПК, у проекта нет пока даже приблизительной даты релиза. Перед полноценным выходом он обязательно пробудет некоторое время в раннем доступе Steam.