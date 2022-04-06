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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Мастер «Шеф»: в конце лета по мотивам Halo выпустят официальную кулинарную книгу
Лучше бы патчи для Halo Infinite выпускали, честное слово.
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Современные разработчики игр нередко занимаются продажей так называемого мёрча — сопутствующих реальных товаров по мотивам своих проектов: футболок, мягких и не очень игрушек, чашек и тому подобного. В наиболее хорошо проработанных франшизах также набирает обороты продажа специальных кулинарных книг, и вот, серия Halo не стала исключением: несколько часов назад стало известно, что официальная кулинарная книга по мотивам Halo поступит в продажу в августе.

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В содержание данного, с позволения сказать, фолианта, нас никто пока не посвятил, но судя по обложке, связь со вселенной Halo здесь лишь косвенная: булочки, сэндвичи, бургеры и жареная курочка — всё это мы видим и в реальности. Скорее всего, перед нами не рецепты из игр серии Halo, а просто кулинарная книга, которую не стыдно почитать заядлому геймеру.

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Сейчас обсуждают

Bisaimon
14:37
Экстремист.
Специалисты Университета Райса превратили трудноперерабатываемый пластик в сорбент по улавливанию углекислого газа
Герц
14:34
Тут некоторые хомяки заявляют, что "линух спасет мир". Интересно, они определились, какой из десятков сборок линуха будет спасать то?
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ПРОфессор
14:34
старомодная крафт гриндилка , ничего нового и интересного
MMO-проект New World на этой неделе станет временно бесплатным
Abril Maya
14:30
Все верно, не будет новых хомяков, курс будет падать. Всё рано или поздно надоедает.
ЦБ РФ назвал Биткоин пузырём, а эксперты РБК ожидают падения курса ВТС на фоне инфляционных рисков
Александр Олейников
14:30
Он у буржуев покупал. И сейчас выводить не стоит - курс растёт.
ЦБ РФ назвал Биткоин пузырём, а эксперты РБК ожидают падения курса ВТС на фоне инфляционных рисков
Александр Шуфер
14:28
Бггг онлайн прям там зашкаливает в последнее время))
MMO-проект New World на этой неделе станет временно бесплатным
Abril Maya
14:27
Те кто продал тачку, наверняка их будут выводить, вот их и поймают. Без вывода не обойтись, очень мало где принимают крипту.
ЦБ РФ назвал Биткоин пузырём, а эксперты РБК ожидают падения курса ВТС на фоне инфляционных рисков
aoxoa1
14:26
> Так а кто принял решение поиграть в говноимперию? В 2008 году - финансовый мировой кризис, под шумок грузия захотела реванша и получила по-сопатке. В 2014-м - какой Путин и Говноимперия? Гос перево...
Специалисты Университета Райса превратили трудноперерабатываемый пластик в сорбент по улавливанию углекислого газа
Abril Maya
14:26
С золотом можно хоть что то сделать, отлить какой нибуть предмет. С крипты совершенно ничего не сделаешь, могли бы просто нарисовать цифры, результат был бы тем же. Даже бумажные деньги и то ценнее.
ЦБ РФ назвал Биткоин пузырём, а эксперты РБК ожидают падения курса ВТС на фоне инфляционных рисков
XAM
14:24
На ум сразу пришла Ливия. И со всеми дружили и уровень жизни был (особенно по сравнению с нынешним) приличным. И что же сейчас с "успешной" Ливией?
Специалисты Университета Райса превратили трудноперерабатываемый пластик в сорбент по улавливанию углекислого газа
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