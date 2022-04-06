Лучше бы патчи для Halo Infinite выпускали, честное слово.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Современные разработчики игр нередко занимаются продажей так называемого мёрча — сопутствующих реальных товаров по мотивам своих проектов: футболок, мягких и не очень игрушек, чашек и тому подобного. В наиболее хорошо проработанных франшизах также набирает обороты продажа специальных кулинарных книг, и вот, серия Halo не стала исключением: несколько часов назад стало известно, что официальная кулинарная книга по мотивам Halo поступит в продажу в августе.

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В содержание данного, с позволения сказать, фолианта, нас никто пока не посвятил, но судя по обложке, связь со вселенной Halo здесь лишь косвенная: булочки, сэндвичи, бургеры и жареная курочка — всё это мы видим и в реальности. Скорее всего, перед нами не рецепты из игр серии Halo, а просто кулинарная книга, которую не стыдно почитать заядлому геймеру.