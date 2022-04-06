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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
MMO-проект New World на этой неделе станет временно бесплатным
Правда, смогут ли этим предложением воспользоваться россияне, пока не вполне ясно.
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На сегодняшний день New World от игрового подразделения Amazon растеряла абсолютное большинство своего «онлайна» в Steam. И хотя пиковые показатели доходят до тридцати тысяч игроков одновременно, но по сравнению с 913 тысячами в момент релиза это, можно сказать, ничто. А как поступают игры, терпящие скоропостижный крах? Правильно, пытаются решить данную проблему с помощью периодов бесплатного доступа, которые, согласно плану, должны поспособствовать росту «онлайна» за счёт новых пользователей.

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Именно так и поступит Amazon Games, сообщившая о том, что New World станет временно бесплатной с 7 по 11 апреля.

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На текущий момент неясно, смогут ли данным предложением воспользоваться россияне. Дело в том, что Amazon приостановила продажи New World в России на неопределённый срок. Входит ли бесплатный доступ в данные «санкции», узнаем уже завтра.

#new world #amazon games
2
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