Разработчики уникального чёрно-белого экшена про самураев Trek to Yomi определились с его точной датой — 5 мая текущего года на PlayStation, Xbox и ПК. Экшен рассказывает историю о молодом самурае, который решил отомстить убийцам учителя. Для этого герою придётся отправиться в путешествие через всю Японию, погрязшую в конфликтах.
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На прохождение сюжетной кампании игроки потратят около пяти часов на стандартном уровне сложности. Разработчики решили поставить перед собой цель создать интересно и кинематографическое произведение, поэтому растягивать хронометрах в данной ситуации ни к чему.
Наконец, если вы решили напомнить себе, что собой представляет Trek to Yomi, то нужно обязательно посмотреть новый обзорный трейлер.