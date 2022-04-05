Разработчики из компании Ubisoft анонсировали Rainbow Six Mobile — мобильную версию популярного командно-тактического экшена Siege. Сами матчи здесь будут проходить в формате «5 на 5», но их продолжительность существенно урежут.
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Знающие игроки смогли определить по ключевому арту, что в игре будут следующие оперативники: Ash, Twitch, Thermite, Hibana, Sledge, Bandit, Caveira, Smoke и другие. Примечательно, что дизайн некоторых персонажей разработчики изменили. В момент анонса было объявлено, что в игре будет несколько режимов, названия двух из них мы уже знаем: «Защита позиции» (Secure Area) и «Заряд» (Bomb).
За создание Rainbow Six Mobile отвечала монреальская студия Ubisoft. Проект должен появиться на iOS и Android до конца текущего года. Всем заинтересованным настоятельно рекомендуется ознакомиться с трейлером.