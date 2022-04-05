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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Анонсирована Rainbow Six Mobile — мобильная версия Siege
Выйдет на iOS и Android до конца года.
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Разработчики из компании Ubisoft анонсировали Rainbow Six Mobile — мобильную версию популярного командно-тактического экшена Siege. Сами матчи здесь будут проходить в формате «5 на 5», но их продолжительность существенно урежут.

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Знающие игроки смогли определить по ключевому арту, что в игре будут следующие оперативники: Ash, Twitch, Thermite, Hibana, Sledge, Bandit, Caveira, Smoke и другие. Примечательно, что дизайн некоторых персонажей разработчики изменили. В момент анонса было объявлено, что в игре будет несколько режимов, названия двух из них мы уже знаем: «Защита позиции» (Secure Area) и «Заряд» (Bomb).

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За создание Rainbow Six Mobile отвечала монреальская студия Ubisoft. Проект должен появиться на iOS и Android до конца текущего года. Всем заинтересованным настоятельно рекомендуется ознакомиться с трейлером.

#ubisoft #rainbow six mobile
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wwr222
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Ну, тут от чипа многое зависит. Тем более за даунвольт Амперов спорить не буду.
Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут
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