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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Sniper Elite 5 отправилась в печать, релиз — в конце мая
Теперь уже без изменений. Скорее всего.
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Разработчики из Rebellion решили не отказываться от старой доброй традиции сообщать об отправке игр в печать или, выражаясь калькой с английского языка, «на золото». Сегодня соответствующее событие отмечает Sniper Elite 5, а это значит, что процесс производства данного «высокоточного» боевика формально завершён.

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Напоминаем, что в Sniper Elite 5, действия которой разворачиваются в 1944 году во Франции, мы примем на себя роль армейского снайпера Карла Фейрбёрна, перед которым поставлена ответственная задача: обеспечить поддержку французскому сопротивлению и раскрыть тайну немецкой сверхсекретной операции «Кракен».

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Релиз назначен на 26 мая на всех актуальных платформах.

#rebellion #sniper elite 5
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