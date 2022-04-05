Теперь уже без изменений. Скорее всего.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Еще одна RTX 3070 Ti даже дешевле

Еще одна RTX 3070 Ti даже дешевле

Разработчики из Rebellion решили не отказываться от старой доброй традиции сообщать об отправке игр в печать или, выражаясь калькой с английского языка, «на золото». Сегодня соответствующее событие отмечает Sniper Elite 5, а это значит, что процесс производства данного «высокоточного» боевика формально завершён.

реклама

Напоминаем, что в Sniper Elite 5, действия которой разворачиваются в 1944 году во Франции, мы примем на себя роль армейского снайпера Карла Фейрбёрна, перед которым поставлена ответственная задача: обеспечить поддержку французскому сопротивлению и раскрыть тайну немецкой сверхсекретной операции «Кракен».

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X 650 000р скидка на комп Alienware Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Релиз назначен на 26 мая на всех актуальных платформах.