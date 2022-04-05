Разработчики из Rebellion решили не отказываться от старой доброй традиции сообщать об отправке игр в печать или, выражаясь калькой с английского языка, «на золото». Сегодня соответствующее событие отмечает Sniper Elite 5, а это значит, что процесс производства данного «высокоточного» боевика формально завершён.
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Напоминаем, что в Sniper Elite 5, действия которой разворачиваются в 1944 году во Франции, мы примем на себя роль армейского снайпера Карла Фейрбёрна, перед которым поставлена ответственная задача: обеспечить поддержку французскому сопротивлению и раскрыть тайну немецкой сверхсекретной операции «Кракен».
Релиз назначен на 26 мая на всех актуальных платформах.