В Steam постоянно проходят какие-либо мероприятия: то распродажи, то фестивали, то релизы долгожданных проектов. Виртуальные фестивали в Steam оказались весьма популярным способом привлечения внимания к индустрии, и вот, сегодня стало известно, что Valve вместе с издательством Pixmain проведут с 22 по 29 апреля фестиваль китайских игр под названием Enter the Dragon.
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Задача, поставленная перед фестивалем, простая: обеспечить игрокам возможность ознакомиться с китайской игровой индустрией. В рамках мероприятия игроки смогут опробовать демоверсии игр от разработчиков из Поднебесной, а также приобрести уже существующие проекты со скидками.
Главной причиной, по которой организаторы фестиваля приняли решение о его проведении, стала закрытость китайской игровой индустрии вследствие пандемии. Которая, как бы кому ни хотелось в это верить, пока никуда волшебным образом на фоне известных событий не отступила и в ряд ли отступит в обозримой перспективе.