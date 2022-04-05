Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В конце апреля в Steam проведут фестиваль китайских видеоигр
В российском сегменте Steam скоро только они (плюс инди) и останутся.
анонсы и реклама
Обвал цен RTX 3070 Ti ниже февральских
Еще одна RTX 3070 Ti даже дешевле
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

В Steam постоянно проходят какие-либо мероприятия: то распродажи, то фестивали, то релизы долгожданных проектов. Виртуальные фестивали в Steam оказались весьма популярным способом привлечения внимания к индустрии, и вот, сегодня стало известно, что Valve вместе с издательством Pixmain проведут с 22 по 29 апреля фестиваль китайских игр под названием Enter the Dragon.

реклама

Задача, поставленная перед фестивалем, простая: обеспечить игрокам возможность ознакомиться с китайской игровой индустрией. В рамках мероприятия игроки смогут опробовать демоверсии игр от разработчиков из Поднебесной, а также приобрести уже существующие проекты со скидками.

анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
650 000р скидка на комп Alienware
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Главной причиной, по которой организаторы фестиваля приняли решение о его проведении, стала закрытость китайской игровой индустрии вследствие пандемии. Которая, как бы кому ни хотелось в это верить, пока никуда волшебным образом на фоне известных событий не отступила и в ряд ли отступит в обозримой перспективе.

#steam #valve
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Elden Ring шестую неделю подряд лидирует в чарте продаж в Steam
Пиковый «онлайн» CSGO на выходных снова перевалил за миллион игроков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась
56
60 самых захватывающих игр 2016-2021 годов на ПК, которые обязательно стоит пройти
9
Call of Duty 2: проверка временем
12
Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут
4
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402)
1

Сейчас обсуждают

Artloop
14:50
да перенесут, инфа сотка) ещё придумают какую-нибудь отмазу
GSC Game World пока не откладывает релиз S.T.A.L.K.E.R. 2
Гэндальф Белый
14:50
Bellingcat только что добавил массу подтверждающей информации о преступлениях, совершенных в Буче. После видео, фото и свидетельские показания по ситуации в Буче. У нас есть спутниковый снимок от 30 м...
GSC Game World пока не откладывает релиз S.T.A.L.K.E.R. 2
Василий Сорокин
14:49
А кто то пел что на амд дрова никогда не косячат )))
Ошибка в ПО Adrenalin для видеокарт AMD приводит к автоматическому разгону процессов Ryzen
Александр Олейников
14:49
Меньше десятки не берешь ? )
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Алексей Носков
14:48
Вы сильно заблуждаетесь и крайне поверхностно смотрите на это явление, если думаете, что биток играет в майнинге решающую роль. С окончанием его активной добычи для других алгоритмов мало что изменитс...
Steam опубликовала статистику используемых CPU и GPU за март 2022 года
CageOff
14:46
Не читайте бредни Zelot-а. Он хуже любой пропаганды. Он бездарный врун, нашедший возможность зарабатывать на коикбейте… Если бы не она, он помер бы с голоду.
Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась
-Sinigr-
14:39
Ой да кому они нужны - пусть со своей русофобией сидят в Чехии, и дальше делают переносы. Я свой предзаказ в стиме отменил чего и другим советую - пускай они сидят и кушают свою позицию, все 500 тонн ...
GSC Game World пока не откладывает релиз S.T.A.L.K.E.R. 2
Елена Иванова
14:39
За такую статью 30 суток можно отхватить. И там уже стать полным зеро.
Продажи флагманских смартфонов в РФ упали в марте на 30%
darses
14:39
Москаль и фанат ждалкера ))) Ни одной части не купил всё спиратил ))) И часть 2 принципиально )) И не в бабках дело . Моя 3080 TI и 12700к тому подтверждение ))))
GSC Game World пока не откладывает релиз S.T.A.L.K.E.R. 2
Appengamer
14:39
:beer:
Наблюдение за Bitcoin - проводим аналогии с золотом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем