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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Techland обещает добавить режим «Новая игра+» в Dying Light 2 до конца апреля
Но, ка мы знаем, обещать — не значит жениться.
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После релиза Dying Light 2 многие игроки пожелали увидеть в проекте популярный во многих играх с ролевым элементом режим «Новая игра+», означающим повторное прохождение проекта, но с полностью «раскачанным» персонажем и прочими «плюшками», найденными и открытыми в ходе первого прохождения. Смысл режима простой: пройти игру от начала и до конца, находясь в «супергеройских» условиях. Режим пользуется спросом, поэтому не вполне ясно, почему в Dying Light 2 его не было изначально.

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Тем не менее, ошибки исправляются: сегодня представители студии Techland сообщили, что добавят «Новую игру+» до конца текущего месяца в составе третьего крупного обновления Dying Light 2. Подробности и список грядущих изменений и нововведений авторы пока не опубликовали; известно лишь, что обновление будет масштабным.

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Dying Light 2 вышла в начале февраля на всех актуальных платформах. Проект был признан достойным продолжателем оригинального зомби-боевика.

#techland #dying light 2
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Leon75
14:09
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Sheshenbek
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The_Chief
13:59
А +80 к здоровью эти блюда давать будут? Впрочем, всё равно бы купил. Буду есть, пить и рассупониваться.
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AKG
13:55
Биомусор.
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Валерий Бородач
13:55
После 2 дней мучений с нестабильной, последней версией адреналина откатился к октябрьскому билду.
Ошибка в ПО Adrenalin для видеокарт AMD приводит к автоматическому разгону процессов Ryzen
MriS
13:55
В бенчах одно, а в играх и приложениях особой разницы нет или дичь происходит из-за перегрева или других профилей производительности 😂 Для лохов этот AnTuTu.
Рейтинги AnTuTu показывают близость процессора Dimensity 9000 к Snapdragon 8 Gen 1
wwr222
13:52
Даунвольт на НВидии активно стал использоваться, когда тов.Хуанг показал пользователям Паскалей (и далее по списку) средний палец, запретив ковыряться в биосе и сделав зависимость напряжения от темпер...
Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут
Bisaimon
13:51
А Куда эту мощь девать.???
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