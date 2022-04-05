После релиза Dying Light 2 многие игроки пожелали увидеть в проекте популярный во многих играх с ролевым элементом режим «Новая игра+», означающим повторное прохождение проекта, но с полностью «раскачанным» персонажем и прочими «плюшками», найденными и открытыми в ходе первого прохождения. Смысл режима простой: пройти игру от начала и до конца, находясь в «супергеройских» условиях. Режим пользуется спросом, поэтому не вполне ясно, почему в Dying Light 2 его не было изначально.
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Тем не менее, ошибки исправляются: сегодня представители студии Techland сообщили, что добавят «Новую игру+» до конца текущего месяца в составе третьего крупного обновления Dying Light 2. Подробности и список грядущих изменений и нововведений авторы пока не опубликовали; известно лишь, что обновление будет масштабным.
Dying Light 2 вышла в начале февраля на всех актуальных платформах. Проект был признан достойным продолжателем оригинального зомби-боевика.