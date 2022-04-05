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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Abandoned будут финансировать проект с помощью платного пролога к нему
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Вокруг таинственного проекта Abandoned продолжают сгущаться тучи, мешающие разобраться в происходящем. В беседе с изданием IGN руководитель отвечающей за Abandoned студии Blue Box Хасан Кахраман поделился некоторыми планами коллектива, в том числе и касающимися способа заработка денег на дальнейшую разработку проекта.

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Выяснилось, что вместо того, чтобы отправиться на Kickstarter и попросить у неравнодушных пользователей деньги на производство проекта, Blue Box решила пойти немного другим путём: зарабатывать на Abandoned с помощью Abandoned. Вернее, с помощью платного самостоятельного пролога к игре, который будет вводить пользователей в курс дела и обеспечит примерно двухчасовое прохождение за разумную цену. Вырученные деньги пойдут на производство основной Abandoned.

Кроме того, Кахраман объяснил, что массовое удаление «твитов» с планами на будущее Abandoned связано не с отменой разработки игры, а с изменением этих планов, в результате чего старые публикации утратили свою актуальность. Почему девелоперы просто не опубликовали новый «твит» с рассказом об изменившихся планах, как это делают все другие разработчики, формально неясно, но ответ, думаем, лежит на поверхности.

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Всё это выглядит крайне нечисто, и любопытно, куда данная кривая дорожка заведёт Blue Box в целом и Abandoned в частности.

#abandoned #blue box
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