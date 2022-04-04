По довольно-таки понятной причине.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Несмотря на то, что The Division 2 потихоньку отживает свой срок, Ubisoft продолжает поставлять для игры обновления с дополнительным контентом. Одно из таких обновлений, содержащее в себе новый игровой режим под названием Countdown, на днях тихонько, без лишних анонсов со стороны Ubisoft, добралось до тестового сервера проекта.

реклама

Почему так? На самом деле, причина косвенно связана с боевыми действиями на территории Украины. Дело в том, что одной из оперативных задач в ходе прохождения данного режима является штурм атомной электростанции.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Иными словами, Countdown выходит в крайне неудачный для себя исторический период, поскольку сама идея дополнения созрела в головах разработчиков задолго до происходящих сейчас событий. По словам разработчиков, режим находился в активной разработке с начала прошлого года.