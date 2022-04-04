Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft решила без объявления устроить тестовый запуск режима The Division 2 про штурм АЭС
По довольно-таки понятной причине.
анонсы и реклама
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
650 000р скидка на комп Alienware

Несмотря на то, что The Division 2 потихоньку отживает свой срок, Ubisoft продолжает поставлять для игры обновления с дополнительным контентом. Одно из таких обновлений, содержащее в себе новый игровой режим под названием Countdown, на днях тихонько, без лишних анонсов со стороны Ubisoft, добралось до тестового сервера проекта.

реклама

Почему так? На самом деле, причина косвенно связана с боевыми действиями на территории Украины. Дело в том, что одной из оперативных задач в ходе прохождения данного режима является штурм атомной электростанции.

анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Иными словами, Countdown выходит в крайне неудачный для себя исторический период, поскольку сама идея дополнения созрела в головах разработчиков задолго до происходящих сейчас событий. По словам разработчиков, режим находился в активной разработке с начала прошлого года.

#ubisoft #the division 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инсайдер: Ubisoft совместно с Tencent готовит мобильную версию Rainbow Six Siege
Far Cry 6 стала временно бесплатной
Ubisoft рассказала, что ждёт игроков в Anno 1800 в рамках четвёртого сезона контентной поддержки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ 10 перспективных криптовалют в 2022
24
Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась
40
60 самых захватывающих игр 2016-2021 годов на ПК, которые обязательно стоит пройти
7
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
121
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402)
1

Сейчас обсуждают

Алексей Румянцев
21:39
какой дефицит? откуда такой бред берёте? был бы дефицит, рубль бы падал, но нет, смотрю курс в банке, по 95 брал, а сейчас
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
ахахах
21:38
дрова и уголь тоже дорогие и это невыход
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Ам Шегар
21:37
При современных ценах на видеокарты, а про будущие цены вообще молчу, RTX4060 никогда не займёт место народной, ни RTX2060 ни GTX1060. Да и майнинг пока никуда не делся.....
Steam опубликовала статистику используемых CPU и GPU за март 2022 года
Алексей Полянский
21:36
Ахаха какая клевая реклама
Мой опыт майнинга за 4 года — почему я никогда не буду майнить на GeForce RTX 3060
janukovicloxotron
21:36
русские фашисты сволочи https://www.youtube.com/watch?v=8RIfZhSND7E
Новость о закрытии минского офиса Wargaming застала его сотрудников врасплох
Алексей Румянцев
21:35
кирпичи получишь
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
janukovicloxotron
21:34
Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси
Алексей Румянцев
21:34
что это? открой свое банковское приложение и посмотри курс
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Алексей Румянцев
21:31
с каких рук поцанов? через банк покупай и не ной
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Стас Михайлов
21:31
Рад, что кто-то в теме и доставило) На самом деле помню и за 10 лет до копилки еще
Цены на видеокарты падают в российских магазинах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем