Несмотря на то, что The Division 2 потихоньку отживает свой срок, Ubisoft продолжает поставлять для игры обновления с дополнительным контентом. Одно из таких обновлений, содержащее в себе новый игровой режим под названием Countdown, на днях тихонько, без лишних анонсов со стороны Ubisoft, добралось до тестового сервера проекта.
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Почему так? На самом деле, причина косвенно связана с боевыми действиями на территории Украины. Дело в том, что одной из оперативных задач в ходе прохождения данного режима является штурм атомной электростанции.
Иными словами, Countdown выходит в крайне неудачный для себя исторический период, поскольку сама идея дополнения созрела в головах разработчиков задолго до происходящих сейчас событий. По словам разработчиков, режим находился в активной разработке с начала прошлого года.