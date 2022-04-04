Игры всякие важны.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

За годы существования игровой индустрии в ней уже были реализованы, кажется, все мыслимые и не очень жанры и поджанры. Взять хотя бы стратегию Fire Commander, посвящённую управлению пожарной службой, небольшой, но ёмкий геймплейный отрывок которой был опубликован сегодня на YouTube-канале PlayStation.

реклама

Проект представляет собой тактическую игру в реальном времени, подразумевающую грамотное управление пожарным расчётом и наиболее эффективное тушение пожаров вкупе со спасением погорельцев. Чтобы выполнить поставленную задачу в максимально сжатые сроки и без жертв, игроку предстоит грамотно определить требуемые для решения проблемы технические средства и ресурсы.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Что же до релиза, то никакими сроками разработчики пока не делятся. Проект создаётся для всех актуальных платформ. В том числе и для тех, актуальность которых уже давно не должна быть таковой.