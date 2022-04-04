За годы существования игровой индустрии в ней уже были реализованы, кажется, все мыслимые и не очень жанры и поджанры. Взять хотя бы стратегию Fire Commander, посвящённую управлению пожарной службой, небольшой, но ёмкий геймплейный отрывок которой был опубликован сегодня на YouTube-канале PlayStation.
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Проект представляет собой тактическую игру в реальном времени, подразумевающую грамотное управление пожарным расчётом и наиболее эффективное тушение пожаров вкупе со спасением погорельцев. Чтобы выполнить поставленную задачу в максимально сжатые сроки и без жертв, игроку предстоит грамотно определить требуемые для решения проблемы технические средства и ресурсы.
Что же до релиза, то никакими сроками разработчики пока не делятся. Проект создаётся для всех актуальных платформ. В том числе и для тех, актуальность которых уже давно не должна быть таковой.