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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Понедельник — всегда тяжёлый день в плане новостей, особенно, если на выходных их не появилось в достаточном количестве, чтобы «отложить» на несколько часов. Поэтому выбирать не приходится и остаётся довольствоваться тем, что есть. Так, сегодня игровые СМИ начали сообщать о том, что облагающие завидным количеством свободного времени геймеры устанавливают всё новые рекорды в Elden Ring.

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В частности, энтузиаст Seki умудрился пройти свежее творение FromSoftware за три часа, не получив при этом никакого урона: ни от противников, ни даже от падения. Учитывая общую сложность Elden Ring, данный результат действительно можно назвать кибердостижением. Важно помнить, что при таком варианте прохождения энтузиаст намеренно лишал своего персонажа преимуществ, которые начинают работать только при получении урона, а также использовал свежую версию игры, в которой были исправлены недочёты, позволявшие «проскакивать» целые локации.

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Elden Ring вышла 25 февраля, и с тех пор не сходит с Олимпа чарта продаж в Steam.