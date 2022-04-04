Студия FromSoftware в первую очередь известна, как создатель Demon’s/Dark Souls, и во вторую — как создатель Elden Ring. На самом деле, послужной список данного коллектива куда длиннее. В частности, в 2009 году компания выпустила слэшер Ninja Blade, который отныне изъят с продажи в Steam, о чём сообщили внимательные пользователи сервиса.
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Какими-либо подробностями мы не располагаем, однако специальная табличка в Steam гласит, что Ninja Blade снят с продажи по запросу издателя — в данном случае ND Games и bitComposer Games.
Важно понимать, что игра снята с продажи во всём мире, так что ни о каких «санкциях» в данном случае и речи быть не может. Как бы то ни было, потеря совсем невелика: проект не завоевал абсолютно никакой известности, а его пользовательские оценки в Steam — удручающие.