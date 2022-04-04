Разработчики из студии Rockfish Games выпустили новый большой трейлер космического симулятора Everspace 2, в котором речь идёт о запланированном к выпуску контенте.
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Авторы дали понять, что игра в скором времени получит новый класс кораблей, многочисленные улучшения для различных систем, а также изменения в системах сбора ресурсов и создания предметов.
В сюжетном плане Everspace 2 тоже будет получать важные обновки, не говоря уже об исправлении технических ошибок, новых кораблях врагов и прочем.
Отдельно в ролике представлена информация о запланированных локализациях. Грустная новость для всех русскоговорящих игроков — русского языка в дорожной карте обновлений больше нет. Осмелимся предположить, что на данное решение повлияла текущая геополитическая обстановка.
Everspace 2 — это космический шутер для одного игрока с открытым миром, множеством добычи и элементами классической ролевой игры. Геймеров здесь ждёт захватывающая история, действие которой происходит в мире, полном тайн, опасностей и незабываемых приключений. Во время прохождения сюжетной кампании игрок может заводить новых друзей, которые смогут помогать ему с выполнением заданий и будут оказывать поддержку в боях.
На момент написания данного материал у космического шутера Everspace 2 есть 89 % отзывов на основании более 3,8 тысяч отзывов. Проект до сих пор доступен в Steam, не смотря на упомянутые выше ограничения. Недовольные русскоговорящие игроки уже принялись «бомбить» его негативными отзывами, припоминая ранее данное разработчиками обещание о выпуске локализации.