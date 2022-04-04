Игроки ожидаемо начали ругать разработчиков в отзывах Steam.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Разработчики из студии Rockfish Games выпустили новый большой трейлер космического симулятора Everspace 2, в котором речь идёт о запланированном к выпуску контенте.

реклама

Авторы дали понять, что игра в скором времени получит новый класс кораблей, многочисленные улучшения для различных систем, а также изменения в системах сбора ресурсов и создания предметов.

В сюжетном плане Everspace 2 тоже будет получать важные обновки, не говоря уже об исправлении технических ошибок, новых кораблях врагов и прочем.

Отдельно в ролике представлена информация о запланированных локализациях. Грустная новость для всех русскоговорящих игроков — русского языка в дорожной карте обновлений больше нет. Осмелимся предположить, что на данное решение повлияла текущая геополитическая обстановка.

Everspace 2 — это космический шутер для одного игрока с открытым миром, множеством добычи и элементами классической ролевой игры. Геймеров здесь ждёт захватывающая история, действие которой происходит в мире, полном тайн, опасностей и незабываемых приключений. Во время прохождения сюжетной кампании игрок может заводить новых друзей, которые смогут помогать ему с выполнением заданий и будут оказывать поддержку в боях.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

На момент написания данного материал у космического шутера Everspace 2 есть 89 % отзывов на основании более 3,8 тысяч отзывов. Проект до сих пор доступен в Steam, не смотря на упомянутые выше ограничения. Недовольные русскоговорящие игроки уже принялись «бомбить» его негативными отзывами, припоминая ранее данное разработчиками обещание о выпуске локализации.