Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Космический Everspace 2 не получит русскую локализацию, как это было обещано ранее
Игроки ожидаемо начали ругать разработчиков в отзывах Steam.
анонсы и реклама
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
650 000р скидка на комп Alienware

Разработчики из студии Rockfish Games выпустили новый большой трейлер космического симулятора Everspace 2, в котором речь идёт о запланированном к выпуску контенте.

реклама

Авторы дали понять, что игра в скором времени получит новый класс кораблей, многочисленные улучшения для различных систем, а также изменения в системах сбора ресурсов и создания предметов.

В сюжетном плане Everspace 2 тоже будет получать важные обновки, не говоря уже об исправлении технических ошибок, новых кораблях врагов и прочем.

Отдельно в ролике представлена информация о запланированных локализациях. Грустная новость для всех русскоговорящих игроков — русского языка в дорожной карте обновлений больше нет. Осмелимся предположить, что на данное решение повлияла текущая геополитическая обстановка.

Everspace 2 — это космический шутер для одного игрока с открытым миром, множеством добычи и элементами классической ролевой игры. Геймеров здесь ждёт захватывающая история, действие которой происходит в мире, полном тайн, опасностей и незабываемых приключений. Во время прохождения сюжетной кампании игрок может заводить новых друзей, которые смогут помогать ему с выполнением заданий и будут оказывать поддержку в боях.

анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

На момент написания данного материал у космического шутера Everspace 2 есть 89 % отзывов на основании более 3,8 тысяч отзывов. Проект до сих пор доступен в Steam, не смотря на упомянутые выше ограничения. Недовольные русскоговорящие игроки уже принялись «бомбить» его негативными отзывами, припоминая ранее данное разработчиками обещание о выпуске локализации.

#everspace 2 #rockfish games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы космического боевика Everspace 2 показали, что нового ждёт игру в следующем году
Новая демоверсия Everspace 2 не ограничена по времени
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ 10 перспективных криптовалют в 2022
22
Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась
27
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
115
60 самых захватывающих игр 2016-2021 годов на ПК, которые обязательно стоит пройти
4
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402)
+

Сейчас обсуждают

Lurker-beta
14:17
Ну попробуйте в 4к киберпанк поиграть. 3080ti без лучей при DLSS на производительность около 80фпс болтается. я бы не назвал это достаточной производительностью
Видеокарты AMD существенно превзошли NVIDIA по приросту производительности от новых драйверов
separ
14:17
А мы туточки. Левые цигарки за печкой курим, сквозь бороду ухмыляясь, на вас, торопыг - дивимся. Ничто не ново под луною.
Windows 11 не оправдала надежд Microsoft – низкая популярность и третье место с показателем 8.47%
stockclock
14:16
Сравнивают архитектуры. С удовльствием посмотрел бы в разгоне 2600к vs 12100 или на одной частоте. Гнать кстати 12100 можно на очень ограниченном числе матерей и только с ддр5, это больше хак, чем но...
Процессор Intel Core i3-12100F сравнили с i7 Sandy Bridge в играх — разница достигает двух раз
-Sinigr-
14:11
Какая разница что там было в серверах ? - ксеоны в обычных магазинах знаешь ли не продаются. А когда обычный покупатель приходил в магазин и видел 16 ядер у амд и 8 у 11900K, то понятно что он выбирал...
Представитель AMD объяснил, что вынудило Intel перейти на гибридную архитектуру
nsvlnyy
14:10
Ясно
iPhone 13 mini превосходит iPhone SE 2022 по продолжительности работы
Sergei Eremeev
14:09
на глаз вы все равно этого не увидите если вам не скажуть )) qled очень даже не плох )) а по мне так луче сони нету по изображению..
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
transoleg
14:05
В случае с SS все решилось. У меня в настройках телефона был включен Частный DNS с серверами adguard (чтобы резать рекламу). Сменил настройку на стандартный DNS и все заработало. (Если сильно заморачи...
Shadowsocks через Cloudflare CDN - повышаем безопасность в Сети
Александр Дороднов
14:04
15 лет это загнул. Последние 5 может быть, но не 15
Windows 11 не оправдала надежд Microsoft – низкая популярность и третье место с показателем 8.47%
Максим Прокопов
13:58
Лучше чем 48)
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
Максим Прокопов
13:58
Прежде чем решить, нужно будет обязательно в живую посмотреть несколько моделей с разным соотношением сторон и диагональю. Сейчас стоит моник 16:9 4к 31.5" Но хочется в живую посмотреть как оно. 38LG ...
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем