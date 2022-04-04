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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В пути шофёр-дальнобойщик: геймплейный трейлер Alaskan Truck Simulator
Связь с Euro/American Truck Simulator только в названии. Разработчик — другая студия.
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Жанр симуляторов работы пользуется внушительной популярностью у геймеров: одним нравится управлять заводами, другим заниматься сельским хозяйством, третьим — «крутить баранку» мощного грузовика. Специально для третьей группы потихоньку готовится проект под названием Alaskan Truck Simulator, сеттингом для которого станет самый крупный по площади американский штат. Сегодня у данного проекта появился специальный геймплейный трейлер.

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Хотя данный проект и повторяет название знаменитого Euro Truck Simulator, и, более того, во многом повторяет его механики, но никакого отношения к студии SCS Software он не имеет: за создание «аляскинского» симулятора отвечает малоизвестный польский коллектив By Road Studios.

Помимо необходимости перевозить грузы, ремонтировать и усовершенствовать свой грузовик, в Alaskan Truck Simulator также представлены элементы выживания, а именно — необходимость принимать пищу, отдыхать, ну и следить за другими, не менее важными «параметрами» своей работы.

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Если всё пойдёт по плану, что в современной игровой индустрии скорее фантастика, то релиз Alaskan Truck Simulator состоится в конце текущего года на всех актуальных платформах.

#alaskan truck simulator
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