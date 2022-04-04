Связь с Euro/American Truck Simulator только в названии. Разработчик — другая студия.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Жанр симуляторов работы пользуется внушительной популярностью у геймеров: одним нравится управлять заводами, другим заниматься сельским хозяйством, третьим — «крутить баранку» мощного грузовика. Специально для третьей группы потихоньку готовится проект под названием Alaskan Truck Simulator, сеттингом для которого станет самый крупный по площади американский штат. Сегодня у данного проекта появился специальный геймплейный трейлер.

реклама

Хотя данный проект и повторяет название знаменитого Euro Truck Simulator, и, более того, во многом повторяет его механики, но никакого отношения к студии SCS Software он не имеет: за создание «аляскинского» симулятора отвечает малоизвестный польский коллектив By Road Studios.

Помимо необходимости перевозить грузы, ремонтировать и усовершенствовать свой грузовик, в Alaskan Truck Simulator также представлены элементы выживания, а именно — необходимость принимать пищу, отдыхать, ну и следить за другими, не менее важными «параметрами» своей работы.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Если всё пойдёт по плану, что в современной игровой индустрии скорее фантастика, то релиз Alaskan Truck Simulator состоится в конце текущего года на всех актуальных платформах.